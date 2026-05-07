Stop ou encore? Vincent Kriechmayr a laissé cette question ouverte après la fin de la saison. Il a désormais trouvé une réponse.

Ramona Bieri

Deux victoires et quatre places supplémentaires sur le podium, ainsi que les deuxième (super-G) et quatrième (descente) rangs dans les classements par discipline - Vincent Kriechmayr (34 ans) est le leader incontesté de l'équipe autrichienne de vitesse.

Le cador des Alpes a fait sensation par ses performances la saison dernière, mais aussi par ses déclarations sur son avenir sportif. Lors de la finale de la Coupe du monde, la star a annoncé hésiter quant à la poursuite de sa carrière, posant une exigence claire à la fédération autrichienne: Il ne continuerait que si Peter Meliessnig était rappelé.

Peter Meliessnig a été le préparateur physique du double champion du monde de 2015 à 2024, puis il a quitté la fédération autrichienne de ski pour rejoindre l'équipe de Lindsey Vonn. «Dommage qu'il n'ait pas été autant apprécié par la fédération à l'époque», déplore Vincent Kriechmayr.

Il veut mettre encore une fois toutes les chances de son côté

Quelques semaines se sont écoulées depuis sa déclaration. Et Vincent Kriechmayr a pris une décision: Il sera encore sur la grille de départ de la Coupe du monde l'hiver prochain. «Ma carrière continue», déclare-t-il à la chaîne privée de Haute-Autriche LT1. «Je veux y ajouter une saison, une saison où je mettrai encore une fois tout ce que j'ai».

Les fans de ski autrichiens devraient pousser un soupir de soulagement à la suite de ces paroles. Même si Vincent Kriechmayr reste perplexe quant au grand intérêt porté à sa personne. Cela lui fait certes plaisir, mais «je ne comprends pas vraiment, car je ne fais que descendre la montagne avec deux planches de bois».

Vincent Kriechmayr ne dit pas si sa décision signifie que la Fédération autrichienne répond à sa demande. Apparemment, le dernier mot n'a pas encore été dit concernant le retour de Peter Meliessnig. «Nous sommes toujours intéressés par le retour de Peter à la Fédération», déclare l'entraîneur en chef Marko Pfeifer au portail skinews.ch. «Mais rien n'est encore décidé».



