Les stars du ski en mode détente

Entre plages, rééducation et moments en couple, les stars du ski alpin profitent de l’intersaison. Tour d’horizon de leurs destinations et activités loin des pistes.

Ramona Bieri

Wendy Holdener

Wendy Holdener troque la neige pour l’eau durant ses vacances. En compagnie de son partenaire Remy Allemann et d’amis, la vice-championne du monde en titre de slalom navigue au large de la Micronésie à bord d’un catamaran. Elle résume cette première semaine ainsi: «ensoleillée, détendue et magnifique». Prochaine étape: la plongée sous-marine.

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Emma Aicher

Emma Aicher a échoué de peu dans la conquête du classement général de la Coupe du monde. La jeune Allemande s’accorde désormais des vacances bien méritées. Elle ne précise pas sa destination, mais son programme comprend beaucoup de temps dans et au bord de l’eau, ainsi que de bons repas.

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Vincent Kriechmayr

L’avenir de Vincent Kriechmayr reste incertain. Le spécialiste de la vitesse a posé une exigence claire à la fédération autrichienne de ski. En attendant, il passe des vacances avec son épouse Michaela. Le couple profite de la dolce vita – la douceur de vivre – en Italie.

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Giovanni Borsotti

Le spécialiste italien du slalom géant Giovanni Borsotti a choisi la Thaïlande pour ses vacances. Il y apprécie autant les couchers de soleil sur la plage que l’animation urbaine.

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Cornelia Hütter

Comme nombre de ses collègues, Cornelia Hütter a elle aussi pris la direction de la mer. L’Autrichienne ne précise toutefois pas où elle se ressource. Elle reste active, notamment sur les courts de tennis, raquette en main.

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Lucas Braathen

Début mars, Lucas Braathen a dévoilé ses projets pour l'après-saison. Il séjournera au Brésil ces prochaines semaines, notamment pour passer plus de temps avec sa petite amie Isadora Cruz. Le champion olympique de géant partage des moments de vie sur Instagram. Le couple se bécote à Rio et assiste à un défilé de mode.

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Mikaela Shiffrin et Aleksander Aamodt Kilde

La lauréate du classement général de la Coupe du monde Mikaela Shiffrin (31 ans) n’a pas révélé ses projets de vacances. Dans un entretien accordé à The Player's Tribune il y a quelques semaines, elle confiait toutefois sa priorité: «Enfin rencontrer ma nièce nouveau-née!» Son frère Taylor est devenu père. L’Américaine doit aussi s’occuper de plusieurs tâches: «trier ma garde-robe, rendez-vous chez le dentiste et examen de la peau». Des vacances devraient aussi s’inscrire prochainement à son agenda, probablement avec son fiancé Aleksander Aamodt Kilde. Le couple s’est en tout cas retrouvé et assiste ensemble au Grand Prix de Formule 1 de Miami.

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Franjo von Allmen

Rester allongé sur une plage? Très peu pour Franjo von Allmen. Le triple champion olympique recherche l’action même après la saison. Il troque ses skis contre un VTT et s’aventure en forêt, accompagné d’amis. Il démontre qu’il est à l’aise en terrain escarpé, même sans neige.

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Marco Kohler

À Kitzbühel, Marco Kohler s’est rompu un ligament croisé. Après plusieurs semaines de rééducation, le spécialiste suisse de la vitesse s’accorde une pause. Il s’est rendu en Floride, où il partage des images de son séjour sur Instagram.

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Katharina Liensberger

Début janvier, Katharina Liensberger s’est elle aussi rompue un ligament croisé. Son quotidien a depuis été rythmé par la rééducation et le travail en vue de son retour. La récupération reste essentielle. L’Autrichienne se repose dans la région thermale et volcanique de Styrie, ainsi qu’au bord de la mer en Croatie. «Nouvelle énergie pour tout ce qui arrive», écrit-elle en accompagnement d’une série de photos partagées avec ses fans.

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Henrik Kristoffersen

La saison terminée, Henrik Kristoffersen profite désormais de moments en famille. Accompagné de son épouse Tonje et de son petit garçon Emil, il a mis le cap vers le chaud. On ignore où ce voyage a mené le Norvégien, mais son épouse partage de nombreuses impressions. Elle écrit à ce sujet: «Nous profitons de notre dernière aventure à trois en famille, avant que la petite sœur ne vienne nous rejoindre.» En effet, le couple attend son deuxième enfant.

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Marco Schwarz

Le polyvalent autrichien Marco Schwarz s'est lui aussi déjà offert une petite escapade au soleil. Il ne dévoile pas où exactement il s'est rendu, mais il n'a pas seulement profité de la mer, il a aussi savouré de délicieux repas. En accompagnement de ses photos, l'Autrichien annonce déjà qu'il retournera bientôt sur les ski.

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Anna Swenn-Larsson

Aux Jeux olympiques, Anna Swenn-Larsson a décroché la médaille de bronze en slalom. À la fin de la saison, la Suédoise a eu envie de partir en Asie. Accompagnée de son petit ami, Anna Swenn-Larsson passe cinq jours à Tokyo et à Sapporo. Elle qualifie ce petit séjour de réussite totale et en a d'ailleurs tiré une observation, comme elle le confie avec un clin d'œil: « J'ai compris que mon compagnon était probablement japonais dans une vie antérieure. » Elle ne précise toutefois pas comment elle en est arrivée à cette conclusion.

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Lindsey Vonn

Après sa grave chute aux Jeux olympiques, Lindsey Vonn s'efforce de reprendre le cours de sa vie quotidienne. L'Américaine a besoin d'une pause pour se changer les idées. Elle ne part pas encore en vacances, mais elle s'accorde une petite escapade à la mer entre deux séances de rééducation.

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Giovanni Franzoni

Le spécialiste italien de la vitesse Giovanni Franzoni troque la neige contre l'eau et ses deux skis contre une planche. Pour se détendre après une saison éprouvante, il enfourche sa planche de surf et fait ainsi concurrence à Marco Odermatt. Le natif de Nidwald est lui aussi un surfeur hors pair.

Joan Verdu

Joan Verdu ne semble pas être du genre à se la couler douce. Il passe ses vacances à vélo, comme il le révèle sur Instagram. «Je ne peux pas m'arrêter, je ne m'arrêterai pas», écrit l'Andorran en légende.

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Stéphanie Jenal

Après une grave blessure, Stéphanie Jenal a fait son retour l'hiver dernier. Mais elle a dû mettre prématurément fin à sa saison en raison de fortes douleurs au genou. La spécialiste suisse de la vitesse vient de passer «quelques jours au paradis». Elle s'est rendue en République dominicaine.