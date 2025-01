«Je ne sais pas si Cyprien Sarrazin skiera à nouveau un jour»

1/7 Cyprien Sarrazin est confronté à un retour à la normale extrêmement difficile. Photo: Sven Thomann

Andrea Cattani

C’est une mise à jour empreinte d’espoir, mais aussi de gravité, que Stéphane Bulle, médecin de l’équipe de France de ski, a partagée samedi matin au sujet de Cyprien Sarrazin. Le skieur français de 30 ans, victime d’une lourde chute lors d’un entraînement de descente à Bormio (Italie), souffre de graves blessures à la tête.

Le Français, pris en charge immédiatement par des spécialistes en Italie, a depuis été transféré à Lyon. «Il en est très soulagé», a déclaré Bulle. Toutefois, les précisions du médecin soulignent l’ampleur des blessures subies et la difficulté d’un éventuel retour à la normale.

«Je ne sais pas s’il pourra skier à nouveau»

Interrogé sur la possibilité d’un retour en Coupe du monde, Bulle s’est montré prudent: «Nous ne parlons pas ici d’une opération du genou, mais d’une atteinte grave au cerveau. Je ne sais pas si Cyprien pourra à nouveau skier». Il a ajouté que Sarrazin entame un long et complexe processus de rééducation, avec tout le soutien de l’équipe médicale et de son entourage.

Le skieur se souvient de sa chute survenue lors d’une compression, qui l’a violemment projeté contre la piste glacée, tête en avant. «Il a encore du mal à garder les yeux ouverts, voit souvent double et ses réflexes oculaires restent perturbés», a précisé le médecin, tout en soulignant que ces symptômes, bien que graves, devraient s’améliorer avec le temps. Pour l’instant, Sarrazin doit se réhabituer à des gestes simples du quotidien: s’asseoir, marcher ou encore manger.

Gino Caviezel également blessé

Bormio a aussi laissé des traces à un autre skieur, le Suisse Gino Caviezel. Lors du super-G, le Grison, âgé de 32 ans, a lourdement chuté et est resté allongé de longues minutes sur la neige. Dans une publication Instagram vendredi, le skieur s’est montré avec des béquilles dans la neige, accompagnant l’image d’un message: «Les derniers jours ont été très difficiles, douloureux et émotionnellement intenses».

Le diagnostic précis de ses blessures n’a pas encore été confirmé, mais une chose est sûre: Caviezel ne reprendra pas la compétition cette saison.

Série noire pour le ski alpin

La descente de Bormio, connue pour sa technicité et sa dangerosité, a une nouvelle fois rappelé les risques du ski de haut niveau. Si la santé de Cyprien Sarrazin reste la priorité, son avenir sportif est incertain. Quant à Caviezel, il devra lui aussi patienter de longs mois avant de pouvoir espérer retrouver les pistes.

Le ski alpin, exigeant et impitoyable, impose une fois de plus un douloureux rappel: au-delà des podiums et des records, la santé des athlètes reste le bien le plus précieux.