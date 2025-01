Marco Odermatt rafle trois nouvelles récompenses

Marco Odermatt peut se réjouir d'une distinction particulière. Photo: Sven Thomann

Ramona Bieri

Marco Odermatt revient sur une année 2024 couronnée de succès. Il a remporté le classement général de la Coupe du monde et les globes de la descente, du super-G et du géant. Cette saison aussi, il est jusqu'à présent sur la bonne voie avec six podiums (quatre victoires) en dix courses.

Désormais, le Nidwaldien peut aussi se réjouir d'une distinction particulière. La Fédération internationale de ski (FIS) a demandé aux fans d'élire les meilleurs de l'année 2024 dans différentes catégories. Le Suisse a été désigné meilleur athlète. Il s'est également classé premier dans deux autres catégories. Les duels passionnants avec Cyprien Sarrazin ont été pour les fans la meilleure rivalité et la descente de Kitzbühel (Odermatt a terminé deuxième à 91 centièmes de Sarrazin) la meilleure course.

Il n'y a pas que Marco Odermatt qui a été récompensé, mais aussi deux de ses coéquipières. Le duel pour le globe de descente entre Lara Gut-Behrami et l'Autrichienne Cornelia Hütter a été la meilleure rivalité et la descente de la finale de la Coupe du monde, lorsque la Tessinoise a encore laissé échapper le globe, la meilleure course féminine.

Mikaela Shiffrin dépasse Lara Gut-Behrami

Malgré sa deuxième victoire au classement général de la Coupe du monde et ses deux globes en slalom géant et en super-G, Lara Gut-Behrami n'a toutefois pas réussi à décrocher le titre de meilleure athlète de l'année. Pour les fans, ce titre revient à l'Américaine Mikaela Shiffrin. La place de la Suissesse reste inconnue. La FIS ne révèle que les premières places sur Instagram.

Camille Rast peut se réjouir de la distinction de la plus grande surprise. Après avoir manqué de peu la première marche du podium à plusieurs reprises, elle a déjà réussi à monter trois fois sur la boîte cet hiver. Et elle a même fêté sa première victoire. Les fans ont également pu voter pour le retour de l'année. Chez les femmes, ce titre revient sans surprise à Lindsey Vonn. Chez les hommes, l'octuple vainqueur du classement général de la Coupe du monde Marcel Hirscher a été devancé par Lucas Braathen.