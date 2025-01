Skieuse et paysanne? Le parcours atypique d'Eliane Christen

Eliane Christen, 25 ans, jongle entre sport de haut niveau, études et avenir possible en tant qu'agricultrice en montagne. Blick a rencontré la skieuse sur ses terres.

1/8 Eliane Christen étudie l'agronomie à l'EPFZ. Mais pas seulement, bien sûr! Photo: PHILIPP SCHMIDLI

Mathias Germann

Eliane Christen ne se sent pas seulement à l'aise sur les skis, mais aussi parmi 300 moutons. «Mon père Remo est paysan en montagne, nous habitons à Hospental, un endroit assez isolé. Nous n'avons même pas de voisins. Dès que j'ouvre la porte de la maison, je suis directement dans la nature. Et j'aime beaucoup les animaux, je m'occupe aussi d'eux et je fais ainsi le plein de force et d'énergie», explique cette jeune Uranaise de 25 ans.

Il n'y a pas encore une semaine qu'Eliane Christen a marqué ses premiers points en Coupe du monde. Lors de la semaine du Nouvel An, elle s'est classée 12e au slalom de Semmering avec le dossard 47. Ce qui a été particulièrement impressionnant, c'est qu'elle n'a pas fait de gestion lors de la deuxième manche. Au contraire, elle a attaqué pour sa troisième course de Coupe du monde et a gagné sept places. «Pour les places tout à l'arrière, il n'y a que peu de points. J'ai donc attaqué à nouveau», explique-t-elle. La récompense? 22 unités – pour sa troisième tentative dans l'élite.

D'aucuns se demanderont pourquoi tout cela a duré si longtemps. Après tout, Eliane Christen est la seule du cadre C à être née avant le début du millénaire. La raison est vite trouvée: elle a été fortement retardée par deux blessures.

En 2018 et 2020, elle s'est fracturée le tibia et le péroné et a souffert de douleurs infernales. Une infection s'en est suivie. Elle a dû subir dix opérations au total et a perdu plusieurs années sur les skis. C'est ainsi qu'elle s'est dit avant cet hiver: c'est maintenant ou jamais!

Paysanne après une carrière de skieuse?

Cela signifie-t-il qu'elle va maintenant continuer à miser sur la carte du ski? Oui, mais pas seulement. D'une part, la question de la retraite est pour l'instant écartée – Eliane Christen sera également au départ ce week-end à Kranjska Gora. D'autre part, elle n'abandonne pas pour autant ses études d'agronomie à l'EPFZ.

La cousine de la spécialiste de slalom Aline Danioth ne deviendra toutefois pas agricultrice après sa carrière de skieuse – malgré son amour pour les moutons. Ou bien si? «Mon frère reprendra probablement la ferme un jour. Mais s'il n'en a absolument pas envie, je serais prête.»

C'est encore loin d'être le cas. «Il y a trois ans, je ne savais pas si je pourrais encore skier. Désormais, le travail acharné a porté ses fruits. C'est tout simplement merveilleux», déclare, tout sourire, Eliane Christen.