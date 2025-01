Le skieur suisse Josua Mettler marche à nouveau

Josua Mettler a pu à nouveau marcher. Photo: Sven Thomann

Blick Sport

Josua Mettler fait partie des victimes d'une chute sur la Stelvio de Bormio. Le spécialiste suisse de la vitesse a été particulièrement malmené fin décembre. Diagnostic: déchirure du ligament croisé antérieur, du ligament interne et du ménisque interne – dans les deux genoux! Les opérations étaient inévitables.

Comme Josua Mettler l'a indiqué sur Instagram, celles-ci ont été effectuées entre-temps. Et ce n'est pas tout: «Les premiers pas ont été faits», révèle-t-il en outre. Et en fournit également la preuve. Dans la vidéo, on peut voir à quel point c'est fatigant pour lui. Et pourtant, Josua Mettler peut déjà retrouver le sourire.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Le Suisse faisait partie des 21 skieurs ou skieuses à s'être déjà blessés cet hiver.