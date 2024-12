Ramona Bieri

La liste des skieuses et skieurs ayant dû passer par la case hôpital est déjà très lonque, alors que la saison vient à peine de commencer!

Gino Caviezel

Le super-G de Bormio (Italie), disputé le 29 décembre, n’a pas échappé à son lot de chutes, après celles survenues lors des entraînements et de la descente. Dossard numéro 1, Gino Caviezel (32 ans) heurte une porte, subit une violente chute et glisse sur le saut San Pietro. Pris en charge sur place pendant plusieurs minutes, il est ensuite évacué par hélicoptère et transporté à Zurich. Dans la soirée, Swiss-Ski annonce: «Les premiers examens révèlent une luxation de l’épaule, qui a été remise en place, ainsi qu’une blessure complexe au genou nécessitant des investigations supplémentaires.»

Simon Jocher

Sans tomber, Simon Jocher (28 ans) se blesse le 28 décembre lors de la descente de Bormio. L'Allemand souffre d'une grave contusion du calcanéum droit. Selon ses propres dires, il se blesse lors du saut San Pietro, mais termine ensuite la course et se classe 13e. «J'ai remarqué qu'il allait vraiment loin», raconte-t-il à propos de son saut. «A l'atterrissage, j'ai directement ressenti un coup de poignard dans le talon». La durée de son indisponibilité reste à déterminer. Des examens complémentaires doivent montrer si rien n'est cassé.

Cyprien Sarrazin

Lors du deuxième entraînement de la descente de la Coupe du monde à Bormio, Cyprien Sarrazin (30 ans) tombe brutalement, ce 27 décembre. Peu avant l'entrée dans la partie finale de la Stelvio, le Français se retrouve en retrait lors d'un saut et s'écrase de plein fouet sur le dos depuis une grande hauteur. Il glisse ensuite sur la piste et coupe le filet de sécurité avec ses skis. Il ne s'immobilise qu'ensuite. Il est transporté à l'hôpital en hélicoptère. Premier diagnostic: hématome sous-dural, c'est-à-dire une accumulation de sang entre les méninges. Sarrazin est opéré en urgence le jour même. Il est ensuite brièvement plongé dans un coma artificiel et surveillé en soins intensifs. Un jour après la chute, Sarrazin est à nouveau conscient.

Josua Mettler

Au même endroit que Cyprien Sarrazin, un Suisse, Josua Mettler (26 ans), est également touché lors de l'entraînement de Bormio. Il heurte le filet de sécurité, reste assis un moment avant de se relever et de descendre lui-même avec ses skis en direction de l'arrivée. Il ressent toutefois des douleurs inhabituelles. Josua Mettler retourne en Suisse pour des examens complémentaires. Il y reçoit un terrible diagnostic. Il s'est déchiré le ligament croisé antérieur, le ligament interne et le ménisque interne - dans les deux genoux! Une opération est inévitable des deux côtés. La saison se termine de manière brutale pour lui.

Pietro Zazzi

Dans le même entraînement que Cyprien Sarrazin et Josua Mettler, Pietro Zazzi (30 ans) est également touché. L'Italien chute à un autre endroit, mais se blesse également gravement. Sa saison est terminée avec une fracture du tibia et du péroné.

Andrea Ellenberger

La spécialiste suisse du slalom géant Andrea Ellenberger (31 ans) fait une lourde chute à l'entraînement à Obdach (Autriche) le 27 décembre. Au lieu de continuer à se préparer pour la dernière course de l'année à Semmering (Autriche), elle est ramenée en Suisse pour des examens complémentaires. Le diagnostic est brutal: fracture du tibia à droite, compression du genou à gauche et plusieurs fortes contusions. La fracture est opérée le jour même et Andrea Ellenberger doit suivre une phase de rééducation de plusieurs mois. La saison est donc terminée.

Lisa Grill

Le 27 décembre fait une nouvelle victime. L'Autrichienne Lisa Grill (24 ans) fait une chute en ski libre et se fracture le tibia et le péroné. Elle est opérée le jour même et sera absente pendant six à huit mois.

Alexander Schmid

Malchance également pour l'équipe de ski allemande. Peu avant Noël, Alexander Schmid (30 ans) se casse le genou gauche lors d'une chute à l'entraînement de slalom géant. Diagnostic: déchirure du ligament croisé antérieur et blessures aux ménisques. Le champion du monde de ski parallèle de 2023 doit être opéré, la saison est terminée.

Raphael Haaser

Mi-décembre, Raphaël Haaser (27 ans) est éliminé du slalom géant de Val d'Isère (France) pour avoir manqué une porte. Après coup, il ne peut pas étendre sa jambe, mais ne ressent aucune douleur. Il est néanmoins conduit à l'hôpital pour des examens. Les médecins y diagnostiquent une distension du ligament croisé. Raphaël Haaser doit observer six semaines de repos et tremble pour sa participation aux championnats du monde à domicile en février.

Arnaud Boisset

Le 6 décembre, Arnaud Boisset (26 ans) s'envole violemment lors de la descente de Beaver Creek (Etats-Unis) et sa tête heurte la piste. Il s'en tire sans trop de mal, mais se présente peu après sur son lit d'hôpital avec des égratignures sanglantes sur le visage. Diagnostic: grave commotion cérébrale et contusions au visage et aux épaules. Le Valaisan prend le temps de se remettre de sa chute et remonte pour la première fois sur les skis deux semaines plus tard.

Guglielmo Bosca

Un jour avant Arnaud Boisset, Guglielmo Bosca (31 ans) est violemment atteint lors de l'entraînement de descente. L'Italien souffre d'une fracture compliquée du péroné lors de sa chute du 5 décembre. Sa saison est terminée.

Noémie Kolly

La skieuse suisse du cadre B Noémie Kolly (26 ans) chute le 4 décembre lors de l'entraînement de super-G. Elle est blessée à la tête. Elle se blesse gravement au genou gauche. Sa saison se termine par une déchirure du ligament croisé et une rupture du ligament externe.

Teresa Runggaldier

La saison dernière, Teresa Runggaldier (25 ans) a participé à 15 courses de vitesse en Coupe du monde. Son meilleur résultat: 11e à la descente de Crans-Montana. Cet hiver, il n'y aura pas d'autres participations à ce niveau, car l'Italienne chute à l'entraînement début décembre. Diagnostic: déchirure du ligament croisé et fracture du péroné. Sa saison se termine avant d'avoir vraiment commencé.

Sebastian Holzmann

Une chute à l'entraînement est également fatale à Sebastian Holzmann (31 ans) début décembre. Le spécialiste allemand du slalom se déchire le ligament croisé - et est condamné à rester spectateur pour le reste de la saison.

Marcel Hirscher

A 35 ans, Marcel Hirscher a décidé de tenter une nouvelle fois sa chance. L'octuple vainqueur du classement général de la Coupe du monde fait son retour en Coupe du monde cinq ans après avoir pris sa retraite. L'aventure sera de courte durée. Il termine 23e du slalom géant de Sölden, puis rate une fois la qualification pour la 2e manche en slalom et est éliminé une fois, avant l'incident fatal à l'entraînement. Lors d'un «ski intérieur classique», comme Hirscher l'appelle lui-même, il se déchire le ligament croisé début décembre. On ne sait pas encore s'il pourra concourir à nouveau en Coupe du monde après cette blessure.

Mikaela Shiffrin

Devant son public à Killington (États-Unis), Mikaela Shiffrin (29 ans) visait une 100e victoire historique en Coupe du monde le 30 novembre. Mais au lieu d’un moment de gloire, l’Américaine a vécu un drame. En tête à mi-course, elle chute lors de la seconde manche du slalom géant, se blessant à l’abdomen, vraisemblablement à cause de l’extrémité de son bâton. Initialement soignée de manière conservatrice, elle doit subir une intervention chirurgicale le 12 décembre. «Une petite cavité s’était formée en profondeur, remplie d’anciens hématomes», précise Mikaela Shiffrin. Sa date de retour en Coupe du monde reste indéterminée.

Leona Popovic

Lors d’un entraînement de slalom à Killington, Leona Popovic (27 ans) a été victime d’une rupture du ménisque médial au genou gauche. L’opération, rendue nécessaire par cette blessure, a également permis de reconstruire un ligament croisé antérieur fragilisé. Pour la technicienne croate, la saison s’arrête prématurément.

Tommaso Sala

La saison de Tommaso Sala (29 ans) s'achève lors de la préparation au slalom de Gurgl (Autriche) le 24 novembre. Sans chuter, le spécialiste italien du slalom s'est déchiré le ligament croisé. «La saison s'est malheureusement terminée plus tôt que prévu», écrit-il sur Instagram. «Cette année plus que jamais, je m'y suis préparé corps et âme et j'étais prêt à en récolter les fruits». Il accompagne son message d'une vidéo montrant le moment fatidique.

Manuel Feller

Manuel Feller (32 ans) est éliminé lors du slalom de Gurgl pour avoir enfourché. Par la suite, le spécialiste autrichien de la technique doit faire face à des problèmes de hanche. Heureusement, ces problèmes ne l'obligent qu'à une courte pause et il doit seulement renoncer au slalom géant de Beaver Creek. Il reprendra ensuite la compétition en Coupe du monde.

Christian Borgnaes

«Pas le début de saison que j'espérais», écrit Christian Borgnaes (28 ans) sur Instagram fin octobre après le slalom géant de Sölden (Autriche). Le Danois se casse la main gauche en touchant une barre de but et doit être opéré. La saison n'est pas terminée pour autant. Il manquera certes la course de Beaver Creek, mais le spécialiste du slalom géant reviendra ensuite à la compétition.

Loïc Meillard

L'incident se produit lors de l'échauffement à Sölden. Loïc Meillard (28 ans) subit un coup violent dans le dos, l’obligeant à renoncer au slalom géant. Les examens révèlent une déchirure de l’enveloppe du disque intervertébral entre les vertèbres L5 et S1. Malgré cette blessure, le Valaisan d'adoption est de retour au départ trois semaines plus tard. Mais son dos continue de le faire souffrir, comme en témoigne le slalom d'Alta Badia (Italie) peu avant Noël: à peine franchie la ligne d’arrivée, il se penche en avant, adoptant une position de repos pour soulager sa douleur.

