Walter Tresch, ancien vainqueur du Lauberhorn, est décédé à l'âge de 78 ans. Le Suisse s'est éteint paisiblement après une longue maladie.

Björn Lindroos

Triste nouvelle pour le ski suisse. Walter Tresch est décédé samedi dernier. C'est ce qu'a confirmé sa famille à Blick, précisant qu'il s'est éteint paisiblement chez lui, entouré de ses proches, après une longue maladie.

Dans les années 1970, Walter Tresch comptait parmi les meilleurs skieurs suisses. Au cours de sa carrière, ce natif du canton d'Uri a remporté quatre épreuves de Coupe du monde et décroché une médaille d'argent aux Championnats du monde de ski de 1972 à Sapporo. C'est à Wengen, en 1971, qu'il a signé sa plus grande victoire en s'imposant lors de la descente du Lauberhorn. En 1975, il a également décroché le classement général du combiné.

Tresch laisse quatre enfants derrière lui

Au total, il a disputé plus de 200 courses en Coupe du monde et en Coupe d'Europe et est monté 14 fois sur un podium de Coupe du monde. Il a mis un terme à sa carrière en 1977, avant de participer encore deux ans à des courses de ski parallèle en Amérique du Nord. Il a ensuite dirigé une entreprise individuelle spécialisée dans le commerce du vin et des articles de sport.

Walter Tresch laisse derrière lui son épouse, quatre enfants et six petits-enfants.