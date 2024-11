Marco Odermatt impressionné par les performances de Lindsey Vonn

1/10 Marco Odermatt (gauche), Justin Murisier (milieu) et Gino Caviezel (droite) s'entraînent depuis la semaine dernière à Copper Mountain (USA). Photo: Sven Thomann

Marcel W. Perren et Sven Thomann

La superstar Marco Odermatt (27 ans) secoue la tête après sa dernière descente lors de l'entraînement de jeudi sur la piste molle de Copper Mountain (USA). «Pendant la descente, j'avais de bonnes sensations, mais si je regarde le temps, j'ai perdu plus de deux secondes sur le meilleur chrono», déclare-t-il.

Justin Murisier (32 ans) ne s'en sort pas beaucoup mieux dans cette session, dominée par l'Autrichien Manuel Traninger (26 ans) et le Norvégien Adrian Smiseth Sejersted (30 ans). Le Valaisan fournit toutefois une explication plausible: «En tant que techniciens, nous cherchons toujours le point dur pour pouvoir accélérer correctement. Mais nous ne le trouvons pas dans ces conditions de neige molle.»

Il est vrai que, même ces dernières années, Odermatt et Murisier n'ont jamais réalisé de très bons temps dans les conditions particulières de Copper Mountain. «Mais comme j'ai vieilli d'une année et que j'ai gagné en maturité, j'ai espéré pouvoir mieux gérer ces conditions. C'est donc un peu frustrant de ne pas y parvenir», avoue Odermatt, qui n'a toutefois pas de préoccupations majeures en vue des trois courses (descente, super-G et slalom géant) de la semaine prochaine. Car, contrairement à la piste de glisse de Copper Mountain, le triple vainqueur du classement général de la Coupe du monde pourra déployer sa technique géniale sur la sélective «Birds of Prey» de Beaver Creek.

Vonn stupéfait!

C'est également à Copper Mountain que Lindsey Vonn (40 ans) s'est entraînée la semaine dernière, elle qui ambitionne un retour cinq ans après sa retraite. Équipée d'une prothèse au genou, l'Américaine a dû faire face à des commentaires malveillants ces dernières semaines. «À mon avis, ce n'est que du spectacle, c'est à la limite du foutage de gueule», s'est insurgé le «saint du ski» allemand Markus Wasmeier (61 ans, champion olympique de super-G et de slalom géant en 1994).

La championne autrichienne de vitesse Michaela Dorfmeister (51 ans, double championne olympique et double championne du monde) qualifie le projet de Vonn de «dangereux» et suggère à l'Américaine, forte de ses 82 victoires en Coupe du monde, de consulter un psychologue «en raison d'une énorme envie de se faire remarquer».

Cependant, Marco Odermatt pense que Vonn pourrait clouer le bec à ses détracteurs: «J'ai vu Lindsey en direct à Copper Mountain. Elle m'a fait une très bonne impression. Elle skie techniquement encore plus proprement que dans mon souvenir.»

La comparaison avec Gut-Behrami

Les récents temps d'entraînement de Vonn confirment l'impression visuelle d'Odermatt: la quadruple vainqueuse du classement général de la Coupe du monde était la plus rapide de l'équipe américaine! Et même en comparaison avec les grandes stars internationales, elle s'est très bien comportée. «Lindsey a perdu 1,3 seconde sur Lara Gut-Behrami lors d'une manche, ce qui n'est vraiment pas beaucoup», révèle Roland Platzer, entraîneur de descente de l'équipe féminine suisse.

Odermatt est certain que «Lindsey sera vraiment rapide sur une neige molle et agressive, surtout dans les passages de glisse.» De son côté, Justin Murisier estime que la skieuse pourrait réaliser un très grand coup: «Malheureusement, en tant que skieur professionnel, je n'ai pas le droit de parier sur les courses de ski. Sinon, je miserais de l'argent sur le fait que Lindsey va gagner une médaille aux championnats du monde en février. La piste de descente féminine de Saalbach est très plate, Vonn pourra y exploiter pleinement sa grande force en glisse.»

Cependant, avant de s’aligner sur des courses majeures, la championne olympique de descente 2010 doit d'abord faire baisser ses points FIS (93,03 en super-G et 104,81 en descente) sous la barre des 80. Pour cela, elle disputera la semaine prochaine à Copper Mountain une descente ainsi qu'un super-G dans le cadre de la Coupe d'Amérique du Nord.