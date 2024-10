Pour cette légende, le retour de Lindsey Vonn serait «du foutage de gueule»

La légende du ski Markus Wasmeier n'a que faire d'un éventuel retour de Lindsey Vonn. Le double champion olympique qualifie le retour de l'ancienne reine de la vitesse de «show» et de «foutage de gueule».

Les projets de retour de Lindsey Vonn tiennent le cirque blanc en haleine.

Lino Dieterle et Blicky IA

Le retour potentiel de la reine de la vitesse Lindsey Vonn continue de faire des vagues. La légende du ski allemand Markus Wasmeier n'y croit pas du tout.

Le double champion olympique de Lillehammer en 1994 (en super-G et en géant) critique vivement le projet de Vonn de prendre d'abord le départ des courses de Coupe du monde à Beaver Creek en tant qu'ouvreuse. «À mon avis, ce n'est qu'un spectacle. C'est à la limite du foutage de gueule», déclare-t-il sur Sport1, s'énervant contre l'introduction de la Wildcard pour les anciens vainqueurs du globe. Créée pour Marcel Hirscher, elle donnerait à l'Américaine l'option de revenir. «Utiliser cela maintenant à des fins de marketing, je ne trouve pas cela correct.»

Tout comme Franz Klammer, Markus Wasmeier met en garde contre les dangers d'un retour dans les disciplines de vitesse et rappelle le destin de Bill Johnson, qui a subi un grave traumatisme crânien lors de son retour et est resté en soins intensifs jusqu'à sa mort. Pour l'Allemand, les projets de Vonn sont «dangereux». Surtout lorsque, dans les disciplines de vitesse, la forme physique et la capacité de réaction diminuent en raison de l'âge.

«Elle devrait laisser tomber»

Markus Wasmeier ne comprend pas la motivation de Lindsey Vonn pour un come-back. «Elle est de toute façon l'une des meilleures athlètes, c'est pour ça qu'elle devrait laisser tomber. Elle devrait se laisser fêter pour ce qu'elle a accompli.» Il suppose en outre qu'une mauvaise performance ne ferait que nuire à sa réputation: «Je serais mort de honte si je descendais et que j'avais soudain dix secondes de retard. Tout le monde se moquerait de toi.»

Il reste à voir si Lindsey Vonn pourra effectivement participer à nouveau à des courses de Coupe du monde avec son genou, cinq ans après sa retraite. Pour cela, il faut d'abord que le test en tant qu'ouvreuse à Beaver Creek (USA) soit concluant. Les 14 et 15 décembre, une descente et un super-G auront lieu en Amérique du Nord.