La saison de ski débutera-t-elle en Argentine?

A la fin de l'été, de nombreuses équipes de ski se préparent à l'hiver à Ushuaia. L'idée est donc d'y organiser des épreuves de Coupe du monde. Photo: Blick

Mathias Germann

Le calendrier des courses exige beaucoup du slalomeur Manuel Feller ces jours-ci. L'Autrichien parcourt 17'220 kilomètres en avion pour le géant de Beaver Creek (USA). Ensuite, il retourne déjà en Europe, car les prochaines courses ont lieu ici. «C'est un gros effort», dit-il lui-même. Son dernier voyage a également été difficile: entre les deux courses de Sölden et de Gurgl (les localités sont distantes de 15 minutes en voiture), il s'est rendu à Levi en Finlande pour un slalom. Personne ou presque ne le comprend. Et cela ne fait qu'attiser les discussions sur la protection du climat et le ski de compétition.

Toujours est-il que la FIS poursuit entre-temps son idée d'un début en Autriche: d'abord les géants à Sölden et le week-end suivant les slaloms à Gurgl. «C'est une option. En tout cas, pour moi, il est clair que le coup d'envoi doit être renforcé chez nous», déclare Jakob Falkner, directeur des remontées mécaniques de Sölden, à Blick. Cela permettrait d'économiser quelques miles de vol pour les stars du ski.

En revanche, Jakob Falkner n'apprécierait pas du tout un début de saison en Argentine. Par exemple à Ushuaia, en Argentine, où pratiquement toutes les nations se préparent à la saison à la fin de l'été en Europe. «C'est bien sûr un sujet et il faut le regarder très attentivement. Il y a du potentiel», a déclaré Diego Züger, co-directeur général de Swiss-Ski. Pour cela, il faut selon lui un concept et une stratégie. «Si l'on peut utiliser des synergies et développer et exploiter de nouveaux marchés, il faut l'étudier», ajoute-t-il.

«La seule façon de faire grandir notre sport»

La skieuse polyvalente Michelle Gisin pourrait également s'imaginer des courses en Patagonie. «Le voyage en Argentine est en fait une folie. Mais si, comme on le sent, presque toutes les équipes sont déjà là-bas, des courses techniques pourraient avoir du sens. Il est alors plus écologique d'en profiter aussi.»

Serait-il donc judicieux d'organiser également des courses dans l'hémisphère sud? Depuis son entrée en fonction, le président de la FIS Johan Eliasch ne cesse de parler de conquérir de nouveaux marchés. Le président de Swiss-Ski, Urs Lehmann, estime: «Nous appelons notre format Coupe du monde, et c'est pourquoi nous devrions également disputer des courses dans le plus grand nombre possible de régions du monde. C'est la seule façon de faire grandir notre sport.»

En 1966, les Championnats du monde de ski ont eu lieu à Portillo, au Chili. Et jusque dans les années 80, des descentes ont même été disputées à Las Leñas (ARG).

En 2029, il y aura des courses en Arabie Saoudite

Bruno Sassi, porte-parole de la FIS, explique que la Fédération internationale de ski étudie la possibilité d'un départ sud-américain depuis deux ou trois ans. «Mais la vérité est que l'entreprise est plus complexe qu'il n'y paraît. Bien sûr, beaucoup d'athlètes sont déjà là-bas, mais pas au même moment, ni au même endroit.»

Pour cela, il faudrait déterminer avec les diffuseurs TV si un financement serait possible – après tout, on veut les mêmes standards que pour les courses européennes. «C'est un objectif merveilleux dont nous pouvons rêver, mais il n'est pas facile de lui donner vie.»

Mais le fait est que l'imagination n'a guère de limites. Après tout, l'Arabie saoudite accueillera les Jeux asiatiques d'hiver en 2029. Là-bas, il ne neige presque jamais, même pas dans le domaine skiable à 3000 mètres d'altitude – mais le porte-monnaie est plus lâche que dans beaucoup d'autres endroits.