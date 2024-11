Vreni Schneider, la plus grande skieuse de l'histoire du sport suisse, fête ses 60 ans. Et, comme toujours, elle reste modeste et humble: Pas de fête, pas de cadeaux - juste un mardi normal avec du ski et de la reconaissance.

1/5 Vreni Schneider va avoir 60 ans! Mais elle n'a pas envie de faire la fête. «C'est un mardi tout à fait normal», dit-elle. Photo: Zvg

Mathias Germann

Elle est sans doute la plus grande skieuse de l'histoire du sport suisse: Verena, que tout le monde appelle Vreni, Schneider. L'or aux championnats du monde, l'or aux Jeux olympiques, la victoire au classement général de la Coupe du monde - la skieuse d'Elm a tout raflé dans les années 80 et 90, souvent plusieurs fois. «Gold-Vreni» s'est aussi fait connaître par sa modestie. Et c'est exactement ainsi qu'elle se présente aujourd'hui, à l'occasion de son 60e anniversaire. «Je ne veux pas de cadeaux. Je n'ai besoin de rien. Mon seul souhait est que tout le monde aille bien».

Il n'y aura pas de fête, dit-elle. «Pourquoi y en aurait-il une?», demande la Glaronaise. C'est un mardi tout à fait normal. Son mari Marcel travaillera sur un chantier, comme d'habitude. Mais qu'en est-il de ses fils? «Florian revient d'un camp d'entraînement de ski en Suède, il y aura beaucoup de lessive. Et Flavio est à fond dans sa quatrième année d'apprentissage. Il n'y a pas de temps pour une fête».

Vreni Schneider est reconnaissante d'avoir 60 ans. Elle admet que c'est plus facile pour elle qu'il y a dix ans, lorsqu'elle avait 50 ans. «Ma mère est morte d'un cancer à 51 ans. J'avais 16 ans, cela m'a beaucoup marquée. Quand j'en ai pris conscience, j'ai eu du mal à m'en remettre».

«L'école de ski me maintient jeune»

Vreni Schneider, qui dirige sa propre école de ski et de snowboard à Elm, n'est pas encore en proie au grand stress de l'hiver. Celui-ci ne viendra que lorsque l'activité de ski commencera vraiment. Mais cela n'empêche pas la «Vreni d'Elm» de chausser les skis le jour de son anniversaire. «Je vais aller skier quelque part, je m'en réjouis. Car la flamme pour ce sport brûle toujours».

Les nombreux parents et grands-parents qui, hiver après hiver, déposent leurs enfants et petits-enfants au Ski-Kinderland de Vreni Schneider peuvent sans doute en dire autant. Le cœur de la skieuse est alors rempli de joie. «Ils sont encore petits et débutants, alors c'est souvent un calvaire, mais un joli calvaire. Ils progressent à peine, tombent, perdent l'envie. Mais cela ne dure pas longtemps - nous apprenons à freiner de manière ludique et dès qu'ils commencent à glisser, c'est un plaisir immense. Cela me permet de rester jeune. C'est magnifique de voir l'étincelle dans leurs yeux».

Le plus grand souhait de vreni Schneider

Revenons au 60e anniversaire de la championne. «Je n'ai pas vraiment fêté mes anniversaires. Cela n'a jamais été important pour moi. Et très honnêtement, j'ai eu tellement de belles réceptions après mes succès que personne n'a besoin de me fêter».

Ainsi, pour Vreni Schneider, mardi sera un jour comme presque tous les autres. «Cela peut paraître un peu négatif, car je suis très heureux de ma vie et je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Bien sûr, j'ai parfois mal à l'un ou l'autre endroit du corps, mais cela fait partie du jeu. Je vais bien. Et le plus important: mes proches vont bien aussi. J'espère que cela va durer - c'est tout ce que je demande».