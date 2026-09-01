Après un printemps cauchemardesque, Marco Kohler remonte enfin la pente et rechausse les skis. Le Bernois retrouve la neige et un sponsor, dans une carrière qui a déjà connu plusieurs grosses blessures.

Marcel W. Perren

La biographie de Marco Kohler comporte quelques chapitres très douloureux. Après que le Bernois eut subi une lésion irréversible au genou gauche en janvier 2020 au Lauberhorn, son médecin ne croyait pas à un retour sur les lattes.

Avec l'aide du préparateur physique Roland Fuchs et du roi de la lutte suisse Matthias Glarner, le descendeur a réussi à faire son retour sur le circuit. En décembre 2023, Marco Kohler s'est classé pour la première fois dans le Top 10 lors d'une épreuve de Coupe du monde, à Gröden. Mais trois semaines plus tard, le Lauberhorn l'a à nouveau mis à terre. Suite à une chute dans le Haneggschuss, on lui a diagnostiqué une rupture du ligament croisé.

L'hiver dernier, le skieur s'est réconcilié avec le Lauberhorn, se classant parmi les 15 premiers de la descente. Mais il n'a fallu qu'une semaine pour que Marco Kohler soit une nouvelle fois frappé de plein fouet par le destin à Kitzbühel. Après son abandon en descente, les radiographies ont clairement montré que ses deux ligaments croisés étaient rompus.

Et le pire était encore à venir. En avril, ce spécialiste de la vitesse, doué sur le plan technique, a reçu la lettre de résiliation de son sponsor principal, El Tony. «Mentalement, cela m'a presque plus affecté que cette nouvelle blessure, car du jour au lendemain, j'ai perdu la majeure partie de mes revenus», disait-il à l'époque.

Un nouveau sponsor

Depuis, Marco Kohler a trouvé un nouveau sponsor. Quelques heures après son dernier revers, un représentant de Port Real Estate Development AG a contacté Beni Knecht, le manager du skieur. Bien que d'autres entreprises aient manifesté leur intérêt pour un partenariat, celui-ci a conclu la semaine dernière un accord avec la société immobilière. «Marco suit son chemin avec une détermination que nous connaissons bien pour l'avoir nous-mêmes mise en œuvre lors de notre propre développement. C'est pourquoi ce partenariat convient si bien à Port», explique Carlo Früh, cofondateur et délégué du conseil d'administration de l'entreprise suisse.

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Grâce à ce nouveau sponsor, Marco Kohler bénéficie non seulement d'un soutien financier, mais aussi d'un regain de motivation. «Comme Port investit en moi, j'ai la certitude que cette entreprise y croit à 100%. C'est pour moi un véritable moteur», déclare-t-il.

Le retour sur les pistes

Et dans tout ça, comment se déroule la rééducation de Marco Kohler? Au cours de l'avant-dernière semaine d'août, il a fait son retour sur les skis sur le glacier au-dessus de Zermatt. Ce premier trajet en télécabine depuis sa sortie fatidique à Kitzbühel a bouleversé ce combattant. «De nombreuses images des sept derniers mois ont défilé dans mon esprit. J'ai particulièrement repensé au moment où j'étais allongé dans mon lit d'hôpital et où je rêvais de revenir sur les skis. En même temps, j'étais extrêmement impatient de voir comment mon genou réagirait à cette première descente sur la piste du glacier», raconte-t-il.

Les sensations se sont avérées positives. «J'ai effectué environ 40 descentes depuis. Alors que le premier jour, je glissais dans les virages, j'ai réussi à enchaîner quelques virages bien conduits lors des dernières séances. Comme je ne ressens pratiquement aucune gêne, ma confiance en mes genoux s'est déjà considérablement renforcée.»

Lundi prochain, Marco Kohler pourra se rendre au stage d'entraînement au Chili avec ses coéquipiers. Il n'est toutefois pas encore certain qu'il puisse prendre le départ en décembre lors de l'ouverture de la saison de descente à Beaver Creek. «Malgré le bon déroulement de ma rééducation, je ne suis pas encore au niveau physique que j'avais avant ma blessure. Bien sûr, j'ai en tête l'objectif d'un retour à la compétition à Beaver Creek. Mais je ne vais certainement pas forcer les choses», conclut-il.