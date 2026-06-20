Après avoir subi une double opération aux genoux il y a cinq mois, Marco Kohler retrouve gentiment la forme. Mais une nouvelle tuile lui est tombée dessus.

Marcel W. Perren

Peu de skieurs prometteurs ont connu autant de coups durs ces six dernières années que Marco Kohler. En 2020, le natif de Meiringen, dans le canton de Berne, s’est gravement blessé au genou gauche alors qu’il ouvrait la piste lors d’un entraînement au Lauberhorn. Un médecin avait même estimé qu'il allait devoir mettre un terme à sa carrière. Mais le skieur sponsorisé par Stöckli a réussi à revenir au plus haut niveau. En décembre 2023, il a signé son premier top 10 en Coupe du monde à Val Gardena.

Trois semaines plus tard, pourtant, l’ami d’enfance de Marco Odermatt devait repasser par la case opération après une rupture des ligaments croisés à Wengen. Son retour n’en a été que plus impressionnant: en décembre 2024, il a terminé neuvième à Bormio, sur l’une des pistes les plus exigeantes du circuit.

«Je suis satisfait de ma rééducation»

L’hiver dernier, le spécialiste de vitesse de 28 ans semblait en route pour un top 7 sur la mythique Streif de Kitzbühel lorsqu’il a manqué une porte dans la dernière partie du tracé. Dans l’aire d’arrivée, il s’est ensuite tenu le genou droit en grimaçant. Peu après, Marco Kohler annonçait à ses fans une triste nouvelle: il souffrait d’une rupture des deux ligaments croisés.

Dans quel état se trouve aujourd’hui le corps de l'athlète? «Je suis satisfait de ma rééducation», confie Marco Kohler. S’il ne peut pas encore pousser des charges maximales en musculation, c’est en raison de tensions au niveau du genou. «Lors de l’opération, on a dû prélever un morceau de mon tendon quadricipital pour reconstruire le ligament croisé. Il y a maintenant une tension importante au niveau de la zone de prélèvement, ce qui, d’après mon médecin, est tout à fait normal.»

« Je ne m’y attendais pas »

Physiquement, tout laisse penser que le Bernois d’origine, aujourd’hui installé dans le canton de Nidwald, pourra à nouveau donner le meilleur de lui-même lors de la prochaine saison de Coupe du monde. Mais un autre coup dur pèse désormais sur son moral: en avril, il a reçu une notification de résiliation de contrat de la part de son principal sponsor. «Ça m’a presque plus affecté moralement que ma récente blessure», admet-il.

«Je ne m’y attendais pas non plus, car j’avais eu une très bonne discussion avec les gens d’El Tony en février. Ils ne m’avaient rien promis à ce moment-là, mais m’avaient laissé entendre qu’ils voulaient me soutenir malgré la situation. Maintenant qu’ils ont changé d’avis, une grande partie de mes revenus a disparu d’un coup. El Tony n’était pas seulement mon sponsor pour mon casque, mais aussi mon principal sponsor.»

Le retour de ce spécialiste de descente et de super-G est-il menacé par des difficultés financières? Son conseiller de longue date, Beni Knecht, travaille désormais d’arrache-pied pour lui trouver un nouveau sponsor avant le début de la prochaine saison de Coupe du monde.