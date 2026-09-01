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Raphinha et Yamal frappent fort
Mené à domicile, le Barça corrige le Rayo et signe un sans-faute en Liga

Mené 1-0, le Barça a renversé le Rayo Vallecano 5-2 lundi et reprend la tête de la Liga. Raphinha et Lamine Yamal ont chacun signé un doublé. Les Catalans restent invaincus après trois journées, avec trois victoires.
Publié: 06:02 heures
Lamine Yamal célèbre son cinquième but lors de la victoire 5-2 du Barça face au Rayo Vallecano, lundi 31 août 2026 à Barcelone.
Photo: AP Photo/Joan Monfort
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ATS Agence télégraphique suisse

Mené 1-0 sur sa pelouse, le FC Barcelone a finalement corrigé le Rayo Vallecano lundi (5-2) pour reprendre la tête de la Liga, grâce à des doublés de Raphinha et Lamine Yamal. Les Blaugrana poursuivent leur sans-faute avec une troisième victoire en trois journées.

Le géant catalan, double champion d'Espagne en titre (1er, 9 points) récupère ainsi la tête du championnat aux dépens de son éternel rival, le Real Madrid (2e, 9 points), seule autre équipe à compter trois succès en trois rencontres, à la différence de buts (+2).

Surpris sur une attaque rapide conclue par le buteur espagnol Sergio Camello (12e, 1-0), le Barça a rapidement réagi grâce à un superbe enchaînement de son capitaine Raphinha (19e, 1-1), à nouveau aligné en tant que numéro 9, et à une lourde frappe sous la barre du prodige catalan Lamine Yamal (21e, 2-1).

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Le défenseur français Florian Lejeune, malheureux en tentant de repousser un centre de l'international anglais Anthony Gordon, a permis aux Catalans de faire le break en début de deuxième période en marquant contre son camp (51e, 3-1).

Déjà 50 buts pour Yamal

Le club blaugrana a néanmoins rappelé qu'il n'avait pas encore comblé ses carences défensives, malgré son mercato prometteur, en laissant Camello réduire l'écart de la tête sur un corner (59e, 3-2), avant que Raphinha, servi par une talonnade géniale de Gordon ne s'offre un deuxième doublé en trois matchs (71e, 4-2).

Devenu un peu plus tôt le joueur le plus jeune de l'histoire des cinq grands championnats à atteindre la barre des 50 buts, à 19 ans, Lamine Yamal en a inscrit un 51e en toute fin de match, d'une frappe brossée à l'entrée de la surface (90e, 5-2).

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