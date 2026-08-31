Le Servette FCCF défait Bâle et reprend sa marche en avant

Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

ATS Agence télégraphique suisse

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Le match de la semaine

Après sa défaite 3-2 contre YB, Servette Chênois a également perdu en milieu de semaine le match aller des qualifications pour la Ligue des champions contre le Sparta Prague, sur le même score de 3-2. Les tenantes du titre abordaient leur rencontre de samedi contre le FC Bâle, qui avait commencé la saison par deux victoires, avec une certaine pression.

Les Servettiennes ont longtemps cru être maudites. Les tirs genevois sont passés plusieurs fois tout près du but la transversale a sauvé les Alémaniques à deux reprises.

A la 76e, Gloria Marinelli a enfin libéré les Genevoises après une passe de Magdalena Sobal, qui a inscrit le 2-0 sept minutes plus tard. Les Bâloises ont réduit l’écart dans le temps additionnel, mais l'essentiel était acquis pour les Grenat.

Le but de la journée

Les Zurichoises ont déroulé à Aarau. A la 21e, Nina Kajzba a mis la gardienne adverse sous pression et a bloqué sa relance si bien que le ballon a fini au fond des filets. Ce fut l'étincelle d’un véritable feu d'artifice. Lors de ce succès 8-0, Kajzba s’est mise en évidence avec quatre buts. La Slovène partage désormais la première place du classement des buteuses avec sa coéquipière Kim Dubs (cinq buts chacune). Au classement, le FC Zurich est également en tête après trois victoires en trois matches. GC, à égalité de points, suit de très près.

La prochaine journée

Une nouvelle semaine intense attend Servette Chênois. Mercredi, les Genevoises tenteront, devant leur public, de se qualifier pour la phase de groupes de la Ligue des champions pour la première fois, malgré la défaite à l'aller. Dimanche, elles se déplaceront à GC qui a bien commencé la saison.

La quatrième journée de championnat s’ouvrira vendredi avec le duel entre Bâle et St-Gall. Le lendemain, le leader Zurich se rendra à Rapperswil-Jona.

Les Suissesses à l’étranger

Allemagne: Wolfsburg a fait le plein après deux journées de Bundesliga. Lors de la victoire 2-1 à l’extérieur contre le Bayer Leverkusen, Smilla Vallotto n’est toutefois pas entrée en jeu, quatre jours après avoir disputé 75 minutes lors du 2-0 contre l’Inter Milan en barrage de la Ligue des champions.

Italie: Noemi Benz a mené Sassuolo à une deuxième victoire consécutive en Serie A. Lors du 1-0 contre l’AS Roma, la gardienne suisse s’est montrée très sûre. Même l’attaquante Alayah Pilgrim, qui avait brillé la semaine précédente avec deux buts, n’a pas trouvé la solution pour la mettre en difficulté.

Espagne: En Espagne, Barcelone a ouvert la saison par une victoire 5-0 contre Costa Adeje Tenerife. Sydney Schertenleib figurait dans le onze de départ des tenantes du titre de la Ligue des champions, mais n’a pas inscrit de but lors de cette large victoire à domicile.