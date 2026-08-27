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«Il n'y aura aucune négociation»
L'Atlético refuse toute négociation avec le Barça pour Julian Alvarez

L'Atlético Madrid ne veut pas négocier avec le FC Barcelone pour Julian Alvarez. L'attaquant argentin, lui, subit la colère de ses propres supporters.
Publié: il y a 54 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 53 minutes
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Julian Alvarez se verrait bien passer de l'Atlético au Barça. Mais son club ne le voit pas du même oeil.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

En plein bras de fer avec l'attaquant argentin Julian Alvarez, convoité par le FC Barcelone, l'Atlético Madrid a annoncé jeudi qu'il ne négocierait pas avec le club catalan. Il ferme ainsi la porte à un départ du joueur.

Plainte auprès de la FIFA

«Il n'y a eu, et il n'y aura aucune négociation» avec le Barça, assure le club madrilène dans un communiqué, en réponse aux déclarations du président barcelonais Joan Laporta, qui avait maintenu mercredi son offre pour le buteur argentin, évaluée à 93,7 millions de francs.

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L'Atlético affirme rester «ouvert aux négociations propres au marché des transferts», mais de «manière éthique et professionnelle», considérant que le géant catalan a agi hors du cadre légal fixé par la FIFA en négociant directement avec le joueur et ses représentants pendant la saison. Le club rojiblanco avait notamment déposé une plainte auprès de la FIFA pour ces négociations jugées opaques.

Hué par ses supporters

Absent de l'entraînement depuis deux jours, Julian Alvarez avait été hué et insulté par ses supporters au Metropolitano le week-end dernier en raison de sa volonté affichée de quitter le club, exprimée pendant la Coupe du monde cet été. L'attaquant de 26 ans rêverait, selon plusieurs médias espagnols et argentins, de rejoindre le FC Barcelone, ex-club de son idole et coéquipier en sélection Lionel Messi.

Le directeur général de l'Atlético Madrid, Miguel Angel Gil Marin, a cependant martelé à plusieurs reprises qu'il n'accepterait «ni 100, ni 150, ni 200 millions» pour vendre l'avant-centre argentin, courtisé depuis des mois par le Barça, en quête d'un remplaçant au Polonais Robert Lewandowski.

Le conseil d'administration de l'Atlético considère ce feuilleton comme clos, et se dit «convaincu» qu'Alvarez «comprendra cette décision» et se concentrera sur le fait de «travailler de la meilleure des manières pour aider le club à atteindre ses objectifs», comme il l'a fait ces deux dernières saisons.

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