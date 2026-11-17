Cinq grands événements sportifs organisés à Genève en 2025 ont généré 57 millions de francs de retombées économiques. A lui seul, l'Euro féminin de football en représente près de 39 millions.

ATS Agence télégraphique suisse

Pour la première fois, une étude chiffre les retombées économiques des grands événements sportifs à Genève. Résultat: cinq manifestations d'envergure en 2025 ont généré 57 millions de francs dans le canton, dont 38,5 millions pour Championnat d'Europe féminin de football.

Présentée mardi, l'étude a pris en compte l'étape genevoise du Tour de Romandie, les week-ends du Generali Genève Marathon et du Rolex Switzerland Sail Grand Prix, la semaine du tournoi de tennis du Gonet Open, ainsi que les cinq matchs de l'Euro féminin de football. Elle a été réalisée par la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève (CCIG) sur mandat de la Ville de Genève.

57 millions de francs

Selon une estimation prudente, qui reprend la méthode utilisée par le Comité international olympique pour évaluer l'impact des Jeux, les retombées de ces événements se chiffrent à 57 millions de francs pour le canton de Genève. A lui seul, l'Euro féminin, un grand événement ponctuel, a généré les deux-tiers de ce montant.

Sur ces retombées globales, 11 millions sont liées à l'organisation, par exemple les nuitées des athlètes et de leurs équipes ou encore le catering, a précisé Mario Marchesini, directeur adjoint à la CCIG. Les 46 millions restants ont été dépensés par les visiteurs externes au canton, dont 28 millions en Ville de Genève. Le calcul ne tient compte ni des subventions publiques ni des dépenses des Genevois.

L'étape genevoise du Tour de France féminin de cyclisme, en août dernier, a, elle aussi, été chiffrée. Selon la CCIG, elle a généré des retombées estimées 4 millions de francs.

«Gain supérieur»

«Cette étude vérifie une intuition: le sport est bon pour la santé économique», a commenté Vincent Subilia, directeur général de CCIG. Selon lui, 95% des entreprises mandatées dans le cadre logistique étaient genevoises. «Au-delà des gains financiers, ces événements offrent une carte de visite sans précédent, davantage que les congrès», a-t-il salué. Et de citer les images de la campagne genevoise prises lors du Tour de France féminin, diffusé dans 190 pays, ou encore celles de la rade, vues par près de 20 millions de téléspectateurs dans le cadre du Sail GP.

«Chaque événement a un certain nombre d'externalités négatives, comme le blocage des quais ou du pont du Mont-Blanc. Il faut donc s'assurer que le gain, en termes de popularité, de spectateurs, d'émotions mais aussi financier, est supérieur», a relevé Marie Barbey-Chappuis, conseillère administrative de la Ville de Genève, en charge du département de la sécurité et des sports.

Et de préciser qu'il faut toujours «justifier les subventions publiques, rien n'est acquis. Mais il faut montrer que le sport est un secteur rentable, même si le premier critère est la popularité.» Selon la magistrate, des discussions sont en cours pour accueillir une étape du Tour de France masculin ou encore le Championnat d'Europe de basketball féminin en 2029.