Belinda Bencic (WTA 12) a été éliminée dès le premier tour de l'US Open par Yulia Putintseva (WTA 84). La Saint-Galloise s'est inclinée 4-6 7-5 6-3 après avoir pourtant pris un bon départ.

ATS Agence télégraphique suisse

Belinda Bencic (WTA 12) s'est fait battre au premier tour de l'US Open. La Saint-Galloise s'est inclinée 4-6 7-5 6-3 face à Yulia Putintseva (WTA 84) mardi soir. Un petit tour et puis s'en va pour Belinda Bencic à New York. La dernière Suissesse en lice n'a pas fait mieux que ses collègues Golubic et Waltert dans le Queens. L'an dernier, elle avait plié bagage au deuxième tour, cette fois c'est encore plus tôt.

Tout avait pourtant bien commencé pour la Saint-Galloise dans ce septième duel. Elle menait 3-0, mais a laissé son adversaire revenir à égalité. Elle a finalement remporté le premier set après une double faute de Putintseva.

La tension est montée d'un cran

Scénario presque identique dans la deuxième manche. Alors qu'elle avait breaké la Kazakhe et menait 2-0, la Saint-Galloise a immédiatement perdu son engagement et ce en dépit de deux balles de 3-0. Constat presque similaire dans le jeu suivant où Bencic a galvaudé trois balles de break. Adepte des lobs et des amorties, Putintseva a tout fait pour ne pas donner de rythme à la championne olympique de Tokyo.

Bencic a fini par craquer à 5-5. Elle a alors perdu son service blanc. Putintseva a ensuite très bien servi pour empocher le set 7-5. La Kazakhe a remporté 12 des 13 derniers points.

Dans le troisième set, la Kazakhe a serré le jeu sur son service. Elle a failli passer devant à 2-2, mais Bencic a su se faire violence. Mais comme lors de la manche précédente, tout s'est délité une fois que la tension est montée d'un cran. Putintseva a finalement enlevé les huit derniers points de la partie en prenant deux fois le service de la Saint-Galloise qui a commis neuf double-fautes au total.