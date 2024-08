Eliud Kipchoge a abandonné le marathon des JO de Paris samedi peu après le 30e kilomètre, à Meudon. Il a distribué dossard, chaussures et chaussettes à un public ravi.

Eliud Kipchoge abandonne le marathon et donne ses chaussettes au public

Deux légendes pour le prix d'une: Eliud Kipchoge (g) et Kenesisa Bekele.

Après deux titres olympiques en 2016 et 2021, Kipchoge (39 ans), en quête d'un triplé inédit, s'imaginait sûrement lever les bras sur la superbe ligne d'arrivée aux Invalides à Paris, et non pas terminer dans l'anonymat d'une voiture-balai après avoir distribué ses chaussettes à des fans.

Las, le roi du bitume a découvert la souffrance des sans-grades du marathon. Loin du groupe de tête depuis un long moment, le Kényan s'est arrêté peu après le 30e kilomètre, sur la route des Gardes à Meudon.

Kipchoge, maillot orange et vert sur les épaules, avait passé péniblement les principales difficultés de ce parcours vallonné. Désormais immobile, il a attendu plusieurs minutes la voiture-balai et un retour à Paris motorisé.

En communion avec les fans

Les fans ont alors créé un attroupement autour du plus grand coureur de tous les temps, ancien recordman du monde et onze fois vainqueur de marathons majeurs.

Malgré la souffrance, Kipchoge a décidé d'offrir à des supporters qui criaient son nom son dossard dorsal, puis ses chaussures et même ses chaussettes, avant de s'engouffrer dans un van blanc, la «voiture-balai» escortée par une moto de gendarmerie.