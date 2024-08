La dernière de Tadesse Abraham aux JO s'est déroulée dans la magnifique capitale française.

L'histoire olympique de Tadesse Abraham s'est terminée ce samedi matin, après 2h12'22 d'effort. Le marathonien genevois a franchi la ligne aux Invalides en 38e position, à 5'56 du vainqueur du jour, l'Éthiopien Tamirat Tola. Une prestation qui pourrait être décevante sur le papier, mais qui n'a pas fait perdre son sourire au Genevois aux interviews après la course. D'ailleurs, il n'avait même pas pris connaissance de son résultat exact en venant vers les journalistes. «Je suis juste content d'avoir franchi la ligne d'arrivée et d'avoir fini ma dernière grande course professionnelle», sourit-il.

Surtout que sa préparation a été tout sauf idéale pour ce marathon olympique. «Il y a deux semaines en camp au Kenya, j'ai senti une petite blessure au niveau des ischios et je n'ai pas couru depuis.» Avaler les 42,195 km du parcours n'était donc pas une sinécure pour le Suisse. «Avec la descente au 20e km, j'ai vu que le muscle était un peu mou. Et dès le 29e, je n'ai plus eu d'énergie.» Ce qui ne l'a pas empêché de terminer dans le Top 40 de cette course olympique alors que la veille encore, il ne savait pas s'il allait pouvoir courir.

«J'ai ressenti toute l'énergie»

Une der qui a eu lieu dans la capitale française, dans un décor splendide. «Paris est une belle ville et c'était magique, souligne Tadesse Abraham. J'étais heureux de voir autant de drapeaux suisses sur le parcours. D'ailleurs, même des journalistes, je n'en ai jamais vu autant après une course (rires).»

Si tant de membres des médias suisses sont présents, c'est aussi car c'est la dernière olympique d'un grand monsieur de l'athlétisme suisse, qui a franchi une ultime fois une arrivée des JO. «Les 200 derniers mètres, j'ai ressenti toute l'énergie et les émotions, détaille-t-il. Je suis arrivé en Suisse en tant que réfugié et je suis très fier de moi. Je rêvais de participer une fois à des Jeux olympiques – j'en ai fait trois.»

Et la suite?

La carrière olympique de Tadesse Abraham est terminée, mais pas encore celle en course à pied. Il va désormais entamer une tournée d'adieu, qui s'achèvera le 15 décembre à la Sylvesterlauf de Zurich. Et ensuite? «Je ne sais pas encore, avoue-t-il. On va voir gentiment s'asseoir et discuter avec ma femme et mon fils.» Car se poser, Tadesse Abraham en aura désormais le droit sans culpabiliser.