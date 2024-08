Pour calmer les joueuses, le DJ au beach-volley lance «Imagine»

La Canadienne Brandie Wilkerson (à gauche) et la Brésilienne Ana Patrícia Ramos se sont sévèrement embrouillées durant la finale.

Une finale est forcément un moment de haute tension. Encore plus lorsque celle-ci est olympique et qu'au bout, il y a moyen de monter sur la plus haute marche du podium au pied de la Tour Eiffel. Quelques minutes après que Tanja Hüberli et Nina Brunner ont obtenu le bronze, les paires canadiennes (Humana-Paredes/Wilkerson) et brésiliennes (Silva Ramos/Santos Lisboa) se sont battues ardemment pour le titre olympique.

Après un set remporté de chaque côté, la pression était à son paroxysme. Dans la troisième manche, les choses ont même légèrement dégénéré puisque les joueuses se sont copieusement criées dessus au niveau du filet. En particulier Ana Patrícia Ramos et Brandie Wilkerson, la Canadienne étant née à Lausanne. L'arbitre a été obligé d'interrompre un court instant la partie pour calmer les esprits et distribuer des cartons jaunes à toutes les beach-volleyeuses, sauf à Eduarda Santos Lisboa.

Un sourire contagieux

Mais la personne qui a réussi le mieux à faire descendre cette tension palpable a été… le DJ du stade. Celui-ci a lancé «Imagine» de John Lennon – une chanson prônant la paix et l'amour. Dès les premières notes, un immense sourire est apparu sur le visage de Brandie Wilkerson. Contagieux, puisque toutes les autres joueuses l'ont imitée. Le public s'est ensuite mis à chanter en chœur le classique de l'ancien Beatles, tout en faisant aller les mains de gauche à droite.

Finalement, ce point extrêmement tendu s'est transformé en joli moment de partage et de communion entre tout le monde. Et à la fin, malgré la victoire brésilienne, tout le monde s'est serré la main et a souri sur le podium. Sans avoir besoin de lancer «Imagine» cette fois.