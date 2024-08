«Nous voulions gagner pour nous, mais aussi pour la Suisse»

Nina Brunner (à g.) et Tanja Hüberli ont gagné la médaille de bronze.

Battues en demi-finales jeudi, Nina Brunner et Tanja Hüberli ont eu un peu plus de 24 heures pour se remettre d'aplomb avant leur match pour la médaille de bronze. Facile? «Non, remarque la première nommée. Cela a été difficile et après avoir perdu, c'était un moment assez compliqué. Mais nous avons rapidement réalisé que nous avions encore une chance. Jouer pour le bronze aux Jeux, c'est une chance incroyable. Plutôt que de baisser les bras, nous avons fait en sorte de tout donner, ne pas laisser passer cette occasion.»

Car la veille, elles avaient de quoi nourrir de sérieux regrets après avoir manqué une balle de match. «J'ai très mal dormi, admet Tanja Hüberli. Par chance, Nina, elle, n'a pas eu de problème. On se complète bien, comme toujours (rires). La veille, c'était l'inverse. Mais j'avais des pensées qui tournaient en boucle dans ma tête.»

Finalement, elle a trouvé un moyen de fermer l'œil et de se reposer. «Nous voulions gagner pour nous, bien sûr. Mais nous voulions absolument cette médaille pour la Suisse aussi. Pour Swiss Olympic qui a eu beaucoup de quatrièmes places et de malchance depuis le début de ces JO.»

Binôme formé il y a neuf ans

Cette issue tombe neuf ans après la création du binôme. «C'est incroyable d'être ici neuf ans après nos premières discussions sur la possibilité de jouer ensemble, poursuit Tanja Hüberli. Nina n'était pas certaine de vouloir vivre cette vie sur le circuit, mais nous avons décidé de tenter une saison ensemble et de voir ce qui se passerait. Aujourd'hui, nous remportons une médaille de bronze olympique. C'est fou quand on y pense.»

Cette victoire dans ce match pour le bronze semble avoir été à sens unique avec deux sets rondement menés. La veille, tout était également bien lancé puisque les Suissesses ont même obtenu une balle de match avant de s'incliner. Y ont-t-elles pensé lors de cette deuxième manche? «Non, pas vraiment, détaille Tanja Hüberli. Mais à 19-12, on savait qu'il ne restait que deux points à jouer et il y a eu une crispation. On s'est dit 'hou attention'. Puis durant le temps-mort, nous avons parlé et insisté sur le fait de rester concentrées et de jouer sans pression.»

Pas d'objectif précis

En arrivant à Paris, les deux joueuses n'avaient — publiquement du moins — fixé aucun objectif. Et en interne? Cela semble avoir été pareil. «Nous voulions surtout jouer comme nous l'avons fait toute la saison, détaille Nina Brunner. Nous savions que les équipes étaient proches les unes des autres, et il est impossible de prédire ce qui va se passer. Nous avons donc décidé de nous concentrer sur notre jeu, sans parler de médailles. Mais plus nous nous rapprochions de la fin, plus l'idée de la médaille devenait forcément un objectif.»

Le binôme médaillé est inscrit pour les Européens qui débutent dès la semaine prochaine. Championnes en titre, seront-elles présentes? «On est inscrites, remarque Tanja Hüberli. Mais nous allons devoir en discuter. Après ces deux semaines et demie, c'est difficile d'enchaîner tout de même.»