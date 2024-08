Pour sa der olympique, Tadesse Abraham termine loin des meilleurs

Tadesse Abraham n'a pas pu accrocher le wagon des leaders.

Tadesse Abraham a vécu sa toute dernière olympique ce samedi à Paris. Après avoir défendu les couleurs de la Suisse à Rio en 2016 (7e) et à Tokyo en 2021 (DNF), le marathonien genevois a franchi une troisième fois une ligne d'arrivée aux JO. Cette fois, c'est à la 38e place qu'il a terminé, devant les Invalides.

Avant la mi-course, Tadesse Abraham s'est fait lâcher par le peloton de tête. Dans ce genre de situation et sur un tracé extrêmement exigeant, les chances de revenir étaient nulles. Mais celui qui prendra sa retraite à la fin de la saison n'a rien lâché, reprenant quelques adversaires. 50e au passage des 20 km, il a finalement conclu son épopée olympique dans le Top 40.

Autre Suisse engagé dans cette course, l'Argovien Matthias Kyburz a terminé devant Tadesse Abraham (30e), à 5'06 de Tamirat Tola, le gagnant du jour. L'Éthiopien, médaillé de bronze sur 10'000 m à Roi et champion du monde 2023 à Eugene, a conclu les 42,195 km du tracé en 2h06'26. Celui qui n'était que remplaçant avant la blessure de son compatriote Sisay Lemma a fait la différence entre le 25e et le 30e kilomètre. Après les marathons de New York et d'Amsterdam, l'Éthiopien obtient la plus belle victoire de sa carrière. Le podium est complété par le Belge Bashir Abdi (+0'21) et le Kényan Benson Kipruto (+0'34).