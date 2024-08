Alexandre Dällenbach va-t-il être sacré à Versailles?

Alexandre Dällenbach a de belles chances de faire une médaille olympique (archives).

1 Les principaux rendez-vous du jour

ATHLÉTISME

8h00 Marathon hommes (Abraham, Kyburz)

19h10 Hauteur homes, finale

19h25 800 m hommes, finale

19h40 Javelot dames, finale

19h45 100m haies dames, finale

20h00 5000m hommes, finale

20h25 1500m dames, finale

21h12 4x400m messieurs, finale

21h22 4x400m dames, finale

GOLF

9h00 Tournoi féminin, 4e et dernier tour (11h06 Albane Valenzuela et 12h39 Morgane Metraux).

PENTATHLON MODERNE

13h30 Demi-finale (Anna Jurt)

19h10 Décisions pour les médailles hommes (Alexandre Dällenbach)

2 Le Suisse et la Suissesse à suivre

Le Suisse

Tadesse Abraham (marathon). «Si je fais une médaille? Je continue ma carrière! Non non, en fait, j'ai trop envie d'arrêter.» Au moment de penser à sa dernière course officielle, le Genevois plaisantait encore. Ce samedi (8h00), il va vraiment se lancer pour son dernier marathon, du moins dans un cadre officiel comme celui-ci. Et s'il terminait sur une excellente note?

La Suissesse

Morgane Metraux (golf). La Suisse va-t-elle remporter la première médaille en golf de son histoire? Cela n'a rien d'impossible après trois des quatre tours du tournoi féminin qui se dispute sur le parcours du Golf National de Saint-Quentin. La Vaudoise Morgane Metraux, moins en verve que jeudi, a tout de même pu conserver la tête. Elle partira aujourd'hui à 12h39 avec la médaille d'or en tête et un nombreux soutien, comme elle l'a expliqué vendredi.

3 La performance suisse de la veille

Nina Brunner et Tanja Hübeli ont apporté à la délégation suisse sa huitième médaille de ces joutes olympiques. La paire de joueuses de beach-volley a remporté le match pour la troisième place vendredi soir et a ainsi récolté la troisième breloque helvétique depuis l’apparition de cette discipline aux Jeux olympiques. «Nous voulions gagner pour nous, mais aussi pour la Suisse», a remarqué Tanja Hüberli après le match en insistant sur le fait que les Helvètes avaient eu suffisamment de 4e place depuis le début de ces JO. Difficile de lui donner tort.

PS: La médaille éclipse évidemment les belles prestations de Morgane Metraux (golf) et Alexandre Dällenbach (pentathlon moderne), qui restent en course pour décrocher une place sur le podium. Réponse en fin de journée.

4 La performance internationale de la veille

Malgré toutes les polémiques, la boxeuse Imane Khelif a remporté l'or olympique chez les -66 kg. L'Algérienne a su se dépasser face à la Chinoise Yang Liu et tout au long d'une compétition où elle a dû faire face à plusieurs remarques très déplacées de plusieurs leaders politiques, à commencer par Donald Trump et la Première ministre italienne Giorgia Meloni.

5 L'image de la veille

La Française Alessia Zarbo, rapidement détachée du peloton, s'est effondrée sur la piste à un peu plus de 2 km de l'arrivée de la course du 10'000m féminin. Elle a a été évacuée sur une civière. En fin de soirée, la chaîne «RMC Sport» rapportait qu'elle se reposait et qu'elle allait mieux.

6 Le chiffre du jour

50'000 francs. C'est la somme touchée par Chiara Leone, championne olympique de tir. Swiss Olmypic récompense les médaillés d'argent d'une prime de 40'000 francs et ceux de bronze de 30'000 francs. D'autres nations sont beaucoup plus généreuses... ou créatives. Ainsi un athlète aura droit à un nombre illimité de coloscopies. Découvrez les autres primes étonnantes de ces Jeux olympiques.

7 L'histoire du jour

La lanceuse de poids Raven Saunders a fait une apparition remarquée en arborant un masque et des lunettes de soleil. Mais derrière cette façade inquiétante se cache une histoire émouvante. Celle d'une femme qui a mis du temps à trouver sa vraie place. Ce vendredi, lors de la finale de son concours, l'Américaine a fini à la 11e place du poids.

8 Les coulisses des JO

Ça arrive à tout le monde de prendre une photo et de ne pas trop savoir à quoi elle va servir. Souvent, à rien. Mais c'est incomparable avec ce journaliste japonais qui a filmé la quasi-totalité du match États-Unis - Serbie en basketball avec son téléphone portable. Comme nous étions au sommet des gradins de Bercy, la qualité était évidemment chaotique et il s'est gâché ce moment incroyable. Incompréhensible.

9 Le quiz du jour

Réponse de la veille. Au golf, chaque trou a un nombre de coups prévu pour qu'un joueur le termine, appelé «par». Par exemple, si un trou est un par 4, cela signifie que le joueur est censé mettre la balle dans le trou en 4 coups. Un «eagle», comme demandé hier, signifie que le joueur termine un trou en deux coups de moins que le par.

