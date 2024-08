La Vaudoise a conservé toutes ses chances de médaille, voire de titre olympique, vendredi lors du troisième tour du tournoi féminin de golf. Cette première place, Justine Metraux la doit à un trou No 18 parfaitement maîtrisé.

Morgane Métraux va entamer la dernière journée dans la position de leader

Grégory Beaud Journaliste Blick

Il lui a fallu une bonne dose de courage, sur le dernier trou du parcours, pour jouer de manière aussi agressive. Alors qu'elle aurait pu avoir la confiance entamée par une journée éprouvante, Morgane Metraux aurait pu jouer la sécurité et se «contenter» d'un birdie (un coup sous le Par) qui lui permettait de virer en deuxième position au soir de la troisième journée.

Mais après un bon premier coup qui l'a placée dans une position idéale, la Vaudoise a décidé de ne pas s'arrêter en si bon chemin et elle a attaqué le drapeau en deux coups pour espérer gratter un point sur ses rivales. Une option tactique osée. «C'est un coup dont nous avons beaucoup parlé avec mon caddie (ndlr le préposé aux clubs et "coach" stratégique), a-t-elle précisé. J'étais finalement beaucoup plus à l'aise que la veille.»

L'envie de trop bien faire

La veille, elle avait pourtant réalisé un début de parcours phénoménal avant de rentrer quelque peu dans le rang. «Jeudi, j'ai peut-être commencé à réfléchir un peu trop lors des derniers trous, a-t-elle poursuivi. Je me suis mis un peu la pression pour faire un super score.»

Ce qui n'est pas arrivé en cette fin de parcours malgré un passage compliqué avec trois trous durant lesquels elle a perdu des plumes. Pas de quoi la déstabiliser sur ce trou No 18 pour autant. «J'étais sûre de cette décision, précise-t-elle en parlant de l'option tactique audacieuse qu'elle a choisie. Et puis j'ai tapé un super coup.»

Et comment! Cela lui a permis de compléter le No 18 en trois coups alors que le Par — le nombre de coups théoriques moyen — est fixé à cinq. Deux points de bonus donc qui lui permettront de partir en position de leader lors de la dernière journée. Elle sera à égalité avec la Néo-Zélandaise Lydia Ko. Les deux filles joueront ensemble avec un départ fixé à 12h39. Elles étaient déjà dans le même groupe aujourd'hui. «C'est quelqu'un que je connais bien, puisque nous nous entraînons beaucoup ensemble», remarque-t-elle.

Nombreux supporters suisses

Sur le Golf National de Saint-Quentin, de nombreux supporters suisses se sont pressés pour cette troisième journée. Une situation quelque peu spéciale pour Morgane Metraux: «Je ne suis pas habituée et je ne sais pas trop comment réagir (rires). Mais c'est vraiment cool d'entendre autant mon nom et de voir des drapeaux suisses. Hormis à Evian de temps en temps, je n'ai jamais joué avec autant de soutien.»

Publicité

Ce troisième tour négocié finalement sans trop de casse lui permet donc de pouvoir toujours viser le titre olympique. «Aujourd'hui, je me suis beaucoup amusée, a-t-elle précisé. Et j'espère m'amuser également samedi.»