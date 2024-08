Karlos Nasar, l'haltérophile bulgare qui domine la planète

La Bulgarie s'est trouvé un nouveau héros! En mal de médailles depuis le début des Jeux, le pays des Balkans a vu son compteur s'emballer entre jeudi et vendredi. L'haltérophile Karlos Nasar lui a apporté l'or et même deux records du monde!

L'or et deux records du monde!

Karlos Nasar, l'homme le plus fort du monde dans la catégorie des -89 kg.

Blick Sport

La Bulgarie commençait un peu à déprimer à vrai dire. Grande nation olympique au XXe siècle, cette nation des Balkans, qui a notamment offert au monde la formidable sauteuse en hauteur Stefka Kostadinova, était bloqué à... 0 médaille! Le peuple bulgare s'impatientait un peu d'entendre son hymne retentir et tout s'est accéléré entre jeudi et vendredi, au point de ne plus savoir où regarder.

De 0 à 7 médailles en deux jours!

En deux jours, les Bulgares ont en effet remporté 7 médailles, soit autant que la Suisse depuis le début des Jeux! Et la moisson n'est sans doute pas finie puisque l'équipe de gymastique, l'une des meilleures du monde et la fierté absolue de tout le pays, devrait en remporter une samedisauf catastrophe. Si les Bulgares continuent sur leur lancée, ils pourraient même monter 10 fois sur le podium en tout, ce qui deviendrait dès lors tout à fait honorable.

Surtout, la Bulgarie s'est trouvé un nouveau champion, en plus de l'haltérophile Bozhidar Andreev, qui a remporté l'or en -73 kilos jeudi, et de la très talentueuse gymnaste Boryana Kaleyn, dont l'argent était attendu vendredi. Le pays de Hristo Stoïchkov, qui a félicité en personne le nouveau champion, a en effet pu s'enthousiasmer pour un autre haltérophile, Karlos Nasar.

Deux records du monde dans le même concours

Celui-ci, à peine âgé de 20 ans, a en effet livré une des plus belles performances de ces Jeux, tous sports confondus, en remportant l'or olympique en -89 kilos en battant... deux records du monde au passage! Il a en effet soulevé 180 kg à l'arraché et 224 kg à l'épaulé-jeté, premier record du monde, pour un total de 404 kg, autre record du monde. Karlos Nasar est tout simplement devenu ce vendredi à Paris le meilleur haltérophile de la planète de l'histoire dans sa catégorie de poids. Et l'orgueil du peuple bulgare, fier de son nouveau jeune champion.