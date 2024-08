Le coach de Hüberli et Brunner confiant avant le match pour le bronze

Les beach-volleyeuses Tanja Hüberli et Nina Brunner peuvent conclure leurs superbes JO en décrochant bronze. Pour ce faire, elles devront battre les Australiennes Mariafe Artacho del Solar et Taliqua Clancy. Un match que le coach des Suissesses aborde avec confiance.

1/8 Y parviendront-elles? Tanja Hüberli (à gauche) et Nina Brunner joueron pour le bronze à Paris vendredi soir.

Mathias Germann et Benjamin Soland

Les espoirs d'or et d'argent se sont envolés. Mais le bronze, lui, est encore à portée de main. Les beach-volleyeuses Tanja Hüberli et Nina Brunner auront l'occasion de conquérir leur première médaille olympique vendredi à 21 heures. Mais quelles sont leurs chances d'y parvenir?

La courte défaite contre le Canada jeudi soir a fait mal au moral. «Les défaites aussi serrées sont les pires qui soient. Nous étions si près du but.», déclarait Nina Brunner peu après la fin de la partie. Et dire que la paire suisse a même une balle de match dans le deuxième set... Cruel.

Mais Tanja Hüberli et Nina Brunner sont catégoriques: leur jeu fonctionne bien et le niveau qu'elles ont affiché tout au long du tournoi est très élevé. «Nous n'avons jamais annoncé une médaille», assurait Tanja Brunner avant la demi-finale. Leur devise n'a en outre jamais changé: tout donner et voir ce qui en sort. Le match pour le bronze ne fera pas exception à ce principe.

Une paire australienne face aux Suissesses

Le coach des Suissesses Christoph Dieckmann se montre confiant avant l'épreuve de force contre les Australiennes Mariafe Artacho del Solar et Taliqua Clancy. Sollicité par Blick, il se dit heureux que ses protégées n'aient pas à affronter les Brésiliennes Ana Patricia/Duda, qui se sont qualifiées pour la finale en dominant les Australiennes en trois sets.

«Cela rend les matches un peu plus faciles, car les Brésiliennes sont les plus fortes du monde. Le plus important pour nous sera que Tanja et Nina restent fidèles à elles-mêmes. Si elles parviennent à faire abstraction de la demi-finale, nous avons de bonnes chances.» Autre point positif: les Suissesses ont eu quatre heures de plus que leurs adversaires pour digérer leur défaite en demi-finale et récupérer, leur match étant programmé en premier.

Un nouveau bronze après celui de 2021?

De manière générale, Mariafe Artacho del Solar et Tailqua Clancy ne sont pas très constantes sur le circuit. Cette année, elles ont en outre connu plusieurs problèmes de blessures cette année. «Mais elles peuvent monter en puissance lors des grands tournois. On l'a vu à Paris», précise Christoph Dieckmann. Il y a trois ans à Tokyo, Mariafe et Clancy s'étaient parées d'argent.

Une chose est sûre: si Hüberli et Brunner l'emportent, la Suisse célébrera sa deuxième médaille de bronze consécutive en beachvolley, après celle glanée à Tokyo en 2021. A l'époque, Joana Heidrich (aujourd'hui à Mäder) et Anouk Vergé-Dépré avaient terminé troisièmes. De quoi inspirer Tanja Hüberli et Nina Brunner? On l'espère.