Les Suissesses échouent en demies et joueront pour le bronze

Tanja Hüberli et Nina Brunner ont craqué. Les Suissesses étaient à un point de la finale mais se sont écroulées et devront se contenter de jouer pour le bronze. Un match qui aura lieu vendredi soir (21h).

Tanja Hüberli (gauche) et Nina Brunner sont en petite finale.

Matthias Davet Journaliste Blick

Que c’est cruel pour Hüberli/Brunner! La paire suisse avait une balle de match dans cette demi-finale mais sont passées à côté. Elles s’inclinent finalement en trois sets.

La paire suisse n'est pas rentrée dans son match de la meilleure des manières, concédant d'emblée deux points sur le service de leurs adversaires. Tout le début du premier set, Hüberli et Brunner ont donc couru après le score. Heureusement pour elles, les Suissesses ont enchaîné trois points de rang, faisant passer le score de 7-9 à 10-9. Quelques échanges plus tard, les Canadiennes se sont même fait distancer de manière flagrante (16-11). Un écart duquel Humana-Paredes/Wilkerson ne se sont jamais relevées dans cette première manche, remportée 21-14 par la Suisse.

Une balle de match manquée

Le début du deuxième set s'est rééquilibré au pied de la Tour Eiffel et dans la chaleur parisienne. Mais ce sont à nouveau les Canadiennes qui ont fait le premier écart (4-6). Mais très rapidement, Tanja Hüberli et Nina Brunner ont recollé au score, et ont à nouveau pris un avantage (8-7). A suivi un mano a mano intéressant entre les quatre femmes, aucune ne voulant lâcher le moindre point. Mais grâce à deux aces de suite de Tanja Hüberli, les Suissesses ont pris un petit avantage (15-13). En route vers la victoire? Pas vraiment, car les Canadiennes se sont rebiffées (16-16). Les derniers points de cette deuxième manche étaient tendus et les Suissesses ont craqué à la fin, laissant filer une balle de match et réalisant deux fautes directes pour la clôturer (20-22) en faveur de Humana-Paredes/Wilkerson.

Tout allait donc se décider dans une troisième manche décisive – qui commençait sous haute tension pour les Suissesses (1-4). Elles n'ont pas réussi à remonter au score au début, surtout à cause de services manqués. Mais heureusement pour elles, les Canadiennes ont commis des erreurs qui leur ont permis d'égaliser (6-6). La tension était à son paroxysme dans cette rencontre – Hüberli/Brunner devant à chaque fois égaliser. Pire, elles ont encaissé trois points dans un moment décisif (11-14).

Les Suissesses n'ont pas pu faire leur retard (12-15) et joueront donc pour le bronze ce vendredi (21h).