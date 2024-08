Curry était trop fort pour la Serbie

Malmenés par la Serbie, les États-Unis sont tout de même en finale du tournoi de basketball. Samedi, LeBron James & Co affronteront la France. Pour se qualifier, les USA ont dû compter sur un incroyable Stephen Curry (36 points).

Stephen Curry a été royal.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Vainqueur de sept des huit derniers titres olympiques, l'équipe des États-Unis a vécu une soirée mouvementée contre la Serbie avant de finalement passer l'épaule sur le tard et obtenir le droit de défier la France. Face à une formation serbe articulée autour de la superstar Nikola Jokic, les USA ont peiné offensivement malgré leur impressionnante armada étoilée. C'est collectivement que les joueurs des Balkans ont posé des problèmes à leurs adversaires.

Malgré un Stephen Curry stratosphérique durant le premier quart-temps (17 points), ce sont bien les Serbes qui ont fait la course en tête. Après avoir pris huit points d'avance après dix minutes (31-23), Nikola Jokic & Co ont encore creusé l'écart pour mener de 17 points (42-25) après quelques minutes dans la seconde reprise. C'est l'ailier Aleksa Avramovic qui a tiré son équipe vers l'avant. Avec 15 points à la pause, le joueur du Partizan Belgrade a fait particulièrement mal à la défense américaine. LeBron James et Stephen Curry se sont unis pour limiter la casse à la pause (54-43).

Curry fait la différence

Lors de la deuxième mi-temps, les Américains semblaient avoir mis la machine en route puisqu'ils sont revenus à six points de la Serbie grâce, encore une fois, à Stephen Curry. Mais la fin de quart-temps a été terrible pour les USA. Un panier à trois points plus la faute de Marko Guduric a permis à son équipe de repasser la barre psychologique des 10 points d'avance. À l'entame du dernier quart, l'écart était encore de treize points (76-63), mais un partiel de 10-2 a relancé le match.

LeBron James a finalement permis aux Américains d'égalisé, alors qu'il ne restait que 3'39'' à jouer (84-84). Avant de passer l'épaule par Stephen Curry (qui d'autre). Le joueur des Golden State Warriors a terminé la rencontre avec 36 points et a permis à son équipe d'éviter une désillusion dans cette demi-finale d'un très haut niveau.

La France en finale

Dans l'autre demi-finale, la France a dominé l'Allemagne, championne du monde en titre dans une rencontre étouffante. Les hommes de Vincent Collet ont construit leur succès au retour des vestiaires, sous l'impulsion de Guerschon Yabusele. L'intérieur du Real Madrid a inscrit 9 points de suite, alors que les deux équipes avaient livré une première mi-temps des plus défensives (33-33).

Malgré la maladresse de «Wemby» (11 points, 4/17 au tir) et un Rudy Gobert toujours diminué (5'07'' de temps de jeu), les Bleus ont bien défendu, limitant la star allemande Dennis Schröder à 17 points. Ils ont également pu compter sur un brillant Isaia Cordinier (16) points), qui s'était déjà révélé décisif en quart de finale contre le Canada.

(avec Keystone-ATS)