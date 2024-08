La Vaudoise Morgane Métraux a fait le boulot

Après deux des quatre tours du tournoi de golf féminin, une Suissesse est en tête! La Vaudoise Morgane Métraux mène le bal avec un coup d'avance sur sa plus proche poursuivante. Suite du tournoi vendredi.

Morgane Metraux a brillé sur le parcours du Golf National

Grégory Beaud Journaliste Blick

Quelle deuxième journée pour Morgane Métraux sur Le Golf National de Guyancourt! La Vaudoise a rendu une carte de -6 et pointe ni plus ni moins qu’à la première place au moment de terminer son parcours. Elle compte un coup d'avance sur la Chinoise Ruoning Yin. Sa sérieuse rivale, Nelly Korda, la fille de Petr l'ancien tennisman, a totalement craqué en fin de tour pour se retrouver assez loin au classement.

La Vaudoise a réalisé une superbe opération à la mi-compétition grâce, notamment, à une entame de parcours flamboyante. Elle se trouvait déjà à -8 après neuf trous. «Je ne me sentais pas invincible, mais j'avais le sentiment que tout allait bien et que rien ne pouvait m'arriver, a-t-elle précisé après son bon retour. J'ai essayé de ne pas trop penser au score en étant agressive lorsque je le pouvais et je pense avoir parfaitement exécuté le plan de jeu prévu.»

Petit regret toutefois tant Morgane Métraux a été étincelante lors de la première moitié de ce second tour. Sur le retour, elle a été moins inspirée puisqu’elle a terminé à +2 pour boucler sa journée avec un -6. «Sur un parcours, c'est normal d'avoir quelques trous plus compliqués, a-t-elle précisé avant de rigoler. Sinon, le golf, ce serait trop facile.»

«Dans la zone»

Mais ce jeudi, elle peut se targuer de s'être trouvée «dans la zone», cet état de pleine confiance qui peut permettre les plus grands exploits. «Quand c'est le cas, je suis davantage relâchée. Je n'ai pas l'impression de joueur différemment, ce sont juste quelques putts qui rentrent et t'apportent sérénité et calme.»

Ces neuf premiers tours absolument parfaits ne semblent pas l'avoir perturbée. «J'ai continué d'avoir la même routine, a-t-elle précisé. C'est important de ne rien changer. Même après un mauvais trou. Ce serait une erreur de vouloir modifier quelque chose à ce moment.» Après deux tours, elle voit donc son total être de 136, soit six coups sous le par.

Leader au moment de rentrer son dernier putt, elle a vu le retour de Nelly Korda menacer sa position de leader. L'Américaine compte finalement que sept coups de retard sur elle en raison d'une chaotique fin de parcours, preuve de l'exigence du Golf National. Une chose est sûre, ce deuxième tour est une réussite et elle peut envisager la suite du tournoi avec optimisme puisque c'est finalement la Chinoise Ruoning Yin qui est sa dauphine, à une longueur.

Valenzuela moins en verve

La journée a été moins faste pour Albane Valenzuela. La Genevoise, qui concédait deux coups à sa compatriote après une journée, a terminé son second tour avec un +2 qui ne l’élimine pas forcément d’une place de médaillée, mais qui la forcera à terminer en force. «J'ai raté deux ou trois mises en jeu qui m'ont coûté cher, a-t-elle précisé. J'ai fait du bon golf, mais cela ne se reflète pas forcément sur le score final. Le fond de jeu est là et je dois continuer de m'accrocher.»

Elle a surtout peiné sur le retour puisqu’elle était toujours dans le par après neuf trous avant de concéder plusieurs bogeys en fin de parcours. Albane Valenzuela va pointer aux alentours de la trentième place après deux jours de compétition. «C'est parcours très exigeant sur lequel tout peut vraiment aller dans les deux sens. Soit s'écraser, soit aller très haut.»