France Télévisions change de chaîne… en plein milieu du 110 m haies

Les téléspectateurs de France 3 ont vu leur demi-finale du 110 m haies être coupée après six secondes de course. Ils ont dû très vite changer sur une autre chaîne pour voir la fin.

Sasha Zhoya prenait part à la demi-finale qui a été interrompue sur France 3.

Blick Sport

La fameuse bascule. Extrêmement bien connu des amateurs du Tour de France, cette pratique consiste à changer d'une chaîne à une autre au milieu d'un événement sportif. Par exemple, la Grande Boucle débute généralement sur France 3, puis bascule sur France 2 lorsque la course devient plus intéressante. Le but: mettre plus ou moins en valeur ledit événement.

Mais mercredi, France Télévisions a frappé un grand coup pour son habituelle bascule du soir. Le groupe a décidé de faire zapper les téléspectateurs… en plein milieu de la deuxième demi-finale du 110 m haies. Après 6 secondes de course, les spectateurs de France 3 ont vu leur course interrompue et ont dû changer de chaîne. Même avec un immense réflexe, il était dur de voir la fin de cette série puisqu'elle n'a duré que 13"21.

Pire pour les téléspectateurs français, un des leurs était en lice dans cette série. Le Français Sasha Zhoya courrait cette demi-finale au couloir No 8. Au final, le Français a terminé à la quatrième place… peut-être devant un record négatif de spectateurs pour un Tricolore dans ces Jeux olympiques. Mais ça, ce n'est pas de sa faute.