Ce champion olympique se montre sur Onlyfans pour arrondir ses fins de mois

Contre 9,19 euros, Jack Laugher se montre en tenue suggestive sur le réseau social Onlyfans.

Blick Sport

Connaissez-vous le point commun entre Novak Djokovic et Jack Laugher? Tous deux sont champions olympiques. Le premier en tennis, un titre qu'il est enfin parvenu à conquérir cette année à Paris. Le second en plongeon: c'était à Rio en 2016, le Britannique avait alors conquis l'or en plongeon synchronisé à 3 mètres, aux côtés de Chris Mears.

Seulement voilà: pour Novak Djokovic, la gloire est synonyme de richesse, comme en témoignent les 184'265'269 dollars (159'282'584 francs suisses) amassés par le Serbe durant l'ensemble de sa carrière. Des statistiques qui ne prennent en compte que les prize moneys des différents tournois et non le sponsoring.

Pour Jack Laugher en revanche, la donne est tout autre, puisqu'il ne gagne que 22'186 euros par an. C'est ce qu'a confié le plongeur au média britannique Daily Mail. « Il n’y a pas beaucoup d’argent à gagner en plongeon », a-t-il déploré. Son titre olympique a-t-il quelque peu stabilisé sa situation? Sa réponse parle d'elle-même: «Quand j'étais plus jeune, mon père disait: si tu as une médaille d'or olympique, ça vaut un million de livres sterling. Mais c'est loin d'être le cas, et je peux vous le dire en tant que personne qui a remporté une médaille d'or olympique.»

Des photo suggestives pour 9,19 euros par mois

Si bien que l'athlète a dû trouver une solution pour pouvoir joindre les deux bouts et pour financer sa participation aux Jeux olympiques de Paris. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Jack Laugher n'a pas choisi l'option la plus conventionnelle puisqu'il s'est inscrit... sur Onlyfans, un réseau social fonctionnant par abonnement et où pullulent les photos et les vidéos à caractère érotique, voire pornographique.

Ainsi, pour la somme de 9,19 euros par mois, les utilisateurs peuvent notamment voir Jack Laugher poser torse nu, la main dans le pantalon. Une pratique pleinement assumée par le plongeur britannique: «Je ferais tout pour gagner un peu plus d’argent. J’ai des atouts que les gens veulent et je suis ravi d’essayer de les vendre. C’est un très bon moyen pour moi de gagner un peu d’argent supplémentaire.» L'athlète l'assure, il n'est pas le seul à se montrer sur la plateforme: Noah Williams, autre membre de l'équipe de plongée britannique, s'est également lancé, et propose un contenu encore plus osé que son coéquipier.

Jack Laugher est le premier plongeur britannique à avoir remporté un titre olympique. Solidement installé dans le top 3 mondial depuis plusieurs années, il vient de conquérir le bronze aux JO Paris en plongeon synchronisé à 3 mètres avec son compatriote Anthony Harding.