Novak Djokovic roi de Paris au terme d'une finale épique

Le Serbe a remporté son premier titre olympique en dominant Carlos Alcaraz sur les courts de Roland-Garros. Il ne manquait plus que ce titre à Novak Djokovic qui assoit encore davantage sa place de meilleur joueur de l'histoire.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Novak Djokovic a mis un terme à sa malédiction lors des Jeux olympiques. Et avec la manière! Le Serbe est venu à bout de Carlos Alcaraz au terme d'une finale de très haut niveau et d'une intensité folle. Les deux hommes ont mis près de trois heures à se départager et ne jouant pourtant que deux sets.

«Ce n'est qu'au moment de mon dernier coup que je pensais être en mesure de gagner ce match, car Carlos me force à jouer mon meilleur tennis», a-t-il expliqué au micro d'Eurosport après la finale.

Larmes de joie

C'est finalement en deux tie-breaks que le meilleur joueur de l'histoire et actuel No 2 mondial s'est imposé, faisant preuve d'une belle force mentale dans les moments chauds. Après avoir remporté le premier jeu décisif 7-3, «Nole» a fait le mini-break décisif à 2-2 d'un incroyable coup droit croisé qui n'a laissé aucune chance à Carlos Alcaraz. Le Serbe a ensuite tenu bon jusqu'au titre.

Ses larmes de bonheur après un dernier coup droit gagnant en disent long sur l'état d'esprit de Novak Djokovic au moment de se présenter à Paris. Novak Djokovic n'avait en effet jamais remporté le titre olympique et était même maudit dans cette compétition, lui qui n'avait qu'une médaille à son palmarès, en 2008 à Pékin. Il avait remporté le bronze en Chine. Depuis? Une succession de désillusions entre deux matches pour le bronze perdus (2012 et 2021) ainsi qu'une élimination au premier tour à Rio en 2016.

«Sous le choc»

«Je suis toujours sous le choc de ce qui vient de m'arriver. J'ai mis mon cœur, mon âme et tout ce que j'avais en moi pour gagner le titre olympique à 37 ans.» Disputer sa première finale olympique lui a permis de jouer relâché. «J'étais assuré d'avoir une médaille, a-t-il souri. Jusqu'à présent, je n'arrivais jamais à passer l'obstacle des demi-finales. Mais aujourd'hui, je n'étais pas aussi nerveux que d'habitude.»

Son palmarès est désormais complet avec 24 tournois du Grand Chelem remportés, 99 titres, 1 Coupe Davis et 428 semaines passées en tête du classement ATP. Novak Djokovic a désormais gagné tout ce qu'il était possible de gagner dans le tennis.