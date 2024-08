Letsile Tebogo mate Noah Lyles et remporte le 200 m

Letsile Tebogo a écrit l'histoire pour le Botswana en dominant les Américains en finale du 200 m des JO de Paris.

Porte-drapeau de son pays à ces Jeux, Tebogo (21 ans) a confirmé en finale sa démonstration des demies, lorsqu'il avait déjà dominé Lyles. Avec son beau maillot bleu ciel, le longiligne et élégant Botswanais a émergé en tête à la sortie du virage pour creuser progressivement son avantage et s'imposer en 19''46, devant les Américains Kenny Bednarek (19''62) et Noah Lyles (19''70).

Déjà deux fois médaillé aux Mondiaux, Tebogo se révèle enfin au grand public, lui qui était devenu, sans faire grand bruit, le plus jeune athlète de l'histoire à courir le 100 m en 10''' (à 18 ans et 327 jours). Immédiatement après la course, Lyles, sacré sur 100 m quelques jours plus tôt, s'est assis, épuisé, pour être transporté hors du stade sur une chaise roulante. Le mystère a vite été levé: le triple champion du monde, invaincu sur la distance depuis 2021, avait été testé positif au Covid!

Une défaite cuisante pour Noah Lyles

Pour le nouveau champion olympique du 100 m, Noah Lyles, le coup est rude. L'exubérant Floridien a cherché une nouvelle fois à faire le show, entrant sur la piste en bondissant et en gesticulant pour emporter les vivats de la foule. Mais après le coup de feu, le triple champion du monde du demi-tour de piste s'est vite retrouvé sous pression.

Noah Lyles a subi au Stade de France sa première défaite en finale d'un 200 m depuis les JO de Tokyo-2021, et sa troisième seulement depuis ses débuts professionnels en 2017.