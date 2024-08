«On a tout donné et on va à nouveau le faire pour le bronze»

Nina Brunner (à gauche) et Tanja Hüberli ont échoué en demi-finales.

Matthias Davet Journaliste Blick

Les regrets sont forcément présents lorsque Tanja Hüberli et Nina Brunner s'approchent des médias suisses. Elles viennent de perdre en demi-finales face aux Canadiennes. Pourtant, la paire helvétique parvient quand même à décocher deux ou trois sourires le temps de l'interview. «On va pouvoir se battre pour la médaille de bronze et ça reste une belle situation de départ», a relativisé Nina Brunner après la rencontre.

Mais il ne faut pas oublier que les beach-volleyeuses suisses sont passées tout proche de disputer une finale olympique. À 20-19 dans le deuxième set, elles avaient une balle de match. «Le plus difficile, c'est quand tu sais que tu as des chances mais que tu ne les saisis pas», avoue Tanja Hüberli. Elle aussi trouve que sur le sable, elles ont tout donné et n'ont rien à se reprocher. «Aujourd'hui, ça ne devait simplement pas se faire», ajoute-t-elle, fataliste.

«On peut être satisfaites»

Sereine, la paire Hüberli/Brunner ne regrette pas la fin du deuxième set, là où elle aurait pu conclure le match. «Il y a beaucoup de points qu'on aurait pu aller chercher à un autre moment de la deuxième manche, rappelle Nina Brunner. Ce n'est pas moins décevant mais nous ne devons rien nous reprocher. On peut être satisfaites de ce qu'on a montré sur le terrain.»

Après un début de troisième set que la paire qualifie de «malheureux», les Suissesses ont perdu dans le money-time. Désormais, elles ont 24 heures pour se ressaisir et tenter de décrocher une médaille. «Nous allons discuter du match et regarder la vidéo, explique Nina Brunner. On aura le temps de bien manger, recevoir des massages et, espérons-le, ne pas mal dormir.» La Zougoise rajoute que «c'est une bonne situation de départ et nous allons tout donner sur le terrain demain». Réponse vendredi à 21h.