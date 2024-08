Moins en verve, Morgane Metraux reste dans le wagon de tête

Morgane Metraux a perdu sa place de leader

Grégory Beaud Journaliste Blick

Morgane Metraux n'est certes plus seule à la première place après le troisième tour. Mais la Vaudoise est toujours en lice pour le titre olympique malgré une journée compliquée. Et c'est bien là le plus important. À la veille du dernier parcours, elle partage le premier rang avec la Néo-zélandaise Lydia Ko. Le duo compte deux longueurs d'avance sur un autre binôme qui se partage la troisième place.

Morgane Metraux a surtout souffert entre les trous No 10 et 13 durant lesquels elle a perdu trois coups par rapport au par et perdant par la même occasion sa première place. Mais la Vaudoise ne s'est pas démobilisée et a été capable de s'accrocher pour terminer sur une note positive avec un eagle (deux coups sous le par) lors du trou No 18. Cela lui permet de boucler la journée sur un -1 et donc de porter son total à -9 sur l'ensemble du tournoi. Mieux, elle a refait son retard sur Lydia Ko à cette occasion.

Comme jeudi, Albane Valenzuela a terminé la journée à +2 pour une carte de 74. La Genevoise pointe aux alentours du 30e rang. Elle pourra regretter sa fin de parcours puisqu’elle était encore dans le par à quatre tours de la fin. «Aujourd'hui, ça ne voulait pas, a-t-elle regretté. Je n'ai pas rentré un seul putt de la journée. Tout est toujours resté sur le bord. À la fin, j'étais agacée.»