Le masque de cette lanceuse de poids cache un message fort

La lanceuse de poids Raven Saunders a fait une apparition remarquée en arborant un masque et des lunettes de soleil. Mais derrière cette façade inquiétante se cache une histoire émouvante.

Dans le vaste cercle du Stade de France, elle se fait immédiatement remarquer. L'Américaine Raven Saunders est différente des autres lanceuses de poids. Car cette petite femme de 1,65 mètre et d'environ 109 kilos porte un masque et des lunettes de soleil pendant les compétitions.

Mais pourquoi donc utiliser un masque? Pour deux raisons. L'une est sportive: en cachant son visage, l'athlète entend favoriser sa concentration. L'autre est symbolique, puisqu'elle porte un masque à l'effigie de Hulk, le super-héros de Marvel, auquel elle s'identifie fortement. Car comme Bruce Banner, qui se transforme en Hulk quand la rage est trop forte, la lanceuse de poids a dû apprendre à gérer ses propres démons. Raven Hulk Sounders: c'est ainsi que l'athlète se nomme sur Instagram.

Un geste fort à Tokyo

Mais ce masque, qui peut paraître effrayant à première vue, cache en réalité une athlète à l'histoire émouvante.

Ouvertement lesbienne, Raven Saunders n'a eu cesse de s'engager publiquement pour les droits des minorités. Elle a profité de son plus grand succès sportif à ce jour – une médaille d'argent olympique glanée à Tokyo en 2021 – pour envoyer un message politique en faveur des personnes noires, de la communauté LGBT et des personnes atteintes de maladies mentales. Après avoir reçu sa médaille, elle ainsi a croisé ses bras au-dessus de sa tête pour former un «X».

L'histoire de la souffrance

L'Américaine elle-même a longtemps été confrontée à des problèmes psychiques. En 2018, on lui a diagnostiqué une dépression, de l'anxiété et un syndrome de stress post-traumatique.

Son désespoir était tel qu'elle a même envisagé de mettre fin à ses jours. «Oui, j'étais prête à me suicider», déclarait-elle dans une interview juste avant les Jeux de Tokyo en 2021. «J'étais jeune, noire et lesbienne. J'avais vraiment l'impression qu'il n'y avait pas d'issue pour moi.»

Suspension pour dopage

Après un entretien avec sa psychologue, elle a finalement été admise dans un établissement psychiatrique de Memphis. Le traitement l'a remise sur les rails et, en 2020, elle est revenue à la compétition.

Mais Raven Saunders a également fait parler d'elle pour des raisons négatives. L'année dernière, elle a été suspendue pour dopage. Mais la suspension a expiré à temps pour les JO de Paris. Et, elle compte bien atteindre les sommets vendredi, lors de la finale du lancer du poids.