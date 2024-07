«Nous nous sommes battus dans notre chambre avec Federer»

Ils sont champions olympiques et amis: Le champion de ski de fond Dario Cologna (38 ans) et le géant du vélo Fabian Cancellara (43 ans). Mais que font-ils à Paris? Blick les a rencontrés avant le départ pour un tour à vélo.

Les héros naissent aux Jeux olympiques. Il en sera de même à Paris. Avant que la lutte pour les médailles ne commence, Blick rencontre deux légendes olympiques suisses: Dario Cologna (38 ans) et Fabian Cancellara (43 ans). L'ex-coureur de fond et l'ex-cycliste professionnel semblent tous deux en pleine forme, même après leur retraite. «Tu cours des marathons, Dario. Tu es donc garanti d'être en meilleure forme que moi», dit Cancellara. «Mais sur le vélo, tu me distances quand même», répond Cologna.

Est-ce une prémonition? Avant que les deux hommes ne fassent le tour du lac de Sempach, nous les rencontrons au café «La Fuga» dans la vieille ville de Sursee dans le canton de Lucerne. Auparavant, Cologna a visité non loin de là le siège de Tudor Pro Cycling, l'équipe cycliste dont Cancellara est le leader.

Il y est beaucoup question des Jeux de Paris. Cancellara et Cologna vont vivre l'événement sur place pour la première fois depuis leur retraite. «Je n'ai jamais assisté à une cérémonie d'ouverture. Et je veux absolument voir le village olympique - cette fois-ci pas en tant qu'athlète, mais en toute décontraction. Je m'en réjouis», a déclaré l'ancien cycliste.

Son homologue se rendra en revanche à Paris vers la fin des Jeux. Il participera au «Marathon pour tous». «Il aura lieu juste après la compétition des hommes sur le parcours original. Ce sera un vrai moment fort», se réjouit Cologna.

Nombre de médailles d'or: Cologna 4, Cancellara 2

On le remarque tout de suite dans la conversation: les deux pères de famille s'entendent à merveille, bien que l'un ait brillé lors des Jeux d'été et l'autre lors des Jeux d'hiver. «Peut-être serais-je devenu quelqu'un si j'avais misé très tôt sur le vélo. Les conditions étaient idéales - et j'avais une bonne endurance», dit Cologna en souriant.

En fait, le Grison a bien plus en commun avec Cancellara: tous deux ont participé quatre fois aux Jeux olympiques, tous deux ont remporté l'or plus d'une fois (4 pour Cologna, 2 pour Cancellara) et tous deux ont pris leur retraite peu après leurs derniers Jeux: Cancellara en 2016, Cologna en 2021.

Paix, joie et gâteau aux œufs? Non. Les deux n'ont pas vécu que des moments agréables aux Jeux olympiques. «Nous avons remporté l'or relativement tôt dans nos carrières. La pression augmentait, les attentes aussi. Je pouvais gérer cela, mais comme Dario, je tombais de temps en temps sur le nez», raconte le Bernois.

«Est-ce que cela a un sens?»

Le cycliste garde un souvenir particulièrement douloureux de sa chute en 2012 lors du contre-la-montre de Londres (GB). Quatre ans plus tard, avant les épreuves olympiques de Rio (Br), presque personne ne le croyait capable d'un exploit. Pas même son épouse Stefanie. «Elle m'a demandé avant mon départ: 'Est-ce que cela a un sens? J'ai répondu que si je remportais une médaille d'or, je me retirerais immédiatement.» On a souri à Cancellara, mais il a frappé et remporté la victoire.

Cologna a, lui aussi, été descendu par beaucoup. A 23 ans, il est devenu champion olympique à Vancouver en 2010, puis a remporté deux autres médailles d'or à Sotchi (Russie) en 2014. Quatre ans plus tard, beaucoup le considéraient comme un vieux de la vieille avant l'hiver - mais le Grison est devenu de plus en plus fort et est monté une fois de plus sur la plus haute marche du podium à Pyeongchang (Corée du Sud). «J'étais porte-drapeau lors de la cérémonie d'ouverture. C'était très spécial. Et une semaine plus tard, j'avais la médaille d'or. Je n'oublierai jamais ça.»

Une doctoresse se plaint

Lorsqu'on lui demande quelle est sa meilleure anecdote olympique, Cologna esquive. «Il y a bien quelques choses, mais je ne peux pas les raconter», dit-il en souriant. Cancellara raconte en revanche: «Roger Federer avait été éliminé prématurément en 2004 à Athènes, j'avais terminé neuvième du contre-la-montre et Marcel Fischer avait remporté l'or en escrime. Fischer nous a alors donné une leçon au village olympique. C'était très amusant. Nous avons fait de l'escrime dans sa chambre jusqu'au petit matin». Tout cela peut paraître fou, mais c'est ainsi que cela s'est passé. «A un moment donné, un médecin est venu nous dire de nous taire. Mais nous ne sommes allés nous coucher que le matin, lorsque les entraîneurs de Swiss Olympic se sont réunis pour une première séance.»

Les tasses du café «La Fuga» sont vidées depuis longtemps, mais la pluie n'a pas diminué à l'extérieur. «Peu importe, nous y allons», dit Cologna. Les héros olympiques suisses se mettent alors en route pour faire le tour du lac de Sempach - à un rythme tranquille. «Nous ne sommes plus aussi pressés qu'avant», disent-ils.