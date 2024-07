Les Jeux olympiques de Paris ont officiellement débuté!

La cérémonie d’ouverture des Jeux 2024 a eu lieu sur la Seine et sous une belle pluie. Mais cela ne l’a pas empêchée de bien se dérouler. Les JO ont officiellement commencé.

La cérémonie d'ouverture a eu lieu sur la Seine et s'est terminée devant la Tour Eiffel.

Matthias Davet Journaliste Blick

Les Jeux olympiques de Paris sont lancés! Le président français Emmanuel Macron a déjà prononcé les mots magiques: «Je proclame ouvert les Jeux de Paris, célébrant la XXXIIIe olympiade des temps modernes» depuis le Trocadéro.

La cérémonie a débuté à 19h30 pétante avec un clip d’un Jamel Debbouze perdu dans le Stade de France. Car pour la première fois dans l’histoire des JO, l’ouverture avait lieu dans la ville: sur la Seine pour être plus précis. Heureusement pour l’humoriste, le héros national Zinédine Zidane est venu à sa rescousse et a amené la flamme à trois jeunes, qui étaient chargés de la porter jusqu’au Trocadéro.

Puis a débuté le défilé des nations, sur les bateaux. La pluie a débarqué en même temps que la Bulgarie, mais n’a pas refroidi le public. En parallèle, plusieurs artistes de renom se sont succédés pour revisiter certains mythes de la chance française. Après Lady Gaga, c’était au tour d’Aya Nakamura de reprendre, non pas du Edith Piaf, mais du Charles Aznavour.

De la musique et des discours

La flamme, de son côté, a poursuivi sa route: Pont d’Austerlitz, Notre-Dame, Pont des Arts et Louvre. Pendant ce temps, la Patrouille de France a dessiné un immense cœur dans le ciel parisien.

Il était 21h02 lorsque le bateau suisse a débuté sa route en direction de la Tour Eiffel. 21h20 quand le dernier bateau s’est élancé, à savoir celui des Français. Et après? L’attente, principalement, mêlée à quelques tableaux pour essayer de mettre l’ambiance. De la musique pour faire danser était de mise. Des remix de Mylène Farmer et Dalida, entre autres. Puis un joli «Imagine» interprété par Juliette Armanet, en faveur de la paix dans le monde.

Puis, un cheval/robot galopant sur l'eau est apparu, portant le drapeau olympique. La fin de la cérémonie (mais de la pluie aussi) se faisait sentir, l'animatronique ayant atteint le Trocadéro, suivi par tous les drapeaux du monde, à 22h30. L'étendard a ensuite pu être hissé en face de la Tour Eiffel… mais à l'envers (les trois anneaux ont été mis en bas, alors qu'ils doivent être en haut). Avant que Tony Estanguet (président du comité d'organisation) et Thomas Bach (président du CIO) ne prennent la parole, pour ouvrir ces Jeux. Et juste après, le président de la République a officiellement ouvert les Jeux.

Restait la dernière inconnue de la soirée. Qui allait allumer la flamme? Zinédine Zidane a débarqué sur le Trocadéro pour récupérer ce qu'il avait lâché en début de cérémonie. «Ouais Zizou», a été entendu près de notre position. L'ancien joueur et entraîneur du Real Madrid a ensuite remis la flamme à Rafael Nadal… fan du club madrilène pour la petite histoire.

Se sont ensuite succédé les plus grands noms du sport international – Serena Williams, Nadia Comăneci ou Carl Lewis –, avant de faire la même avec les Français (entre autres Tony Parker, David Douillet ou Laure Manaudou). Puis, ce sont Marie-José Pérec et Teddy Riner qui ont allumé la vasque. Au même moment où les premières notes de «L'hymne à l'amour» d'Edith Piaf retentissait dans le ciel parisien. Céline Dion est ensuite apparue au premier étage de la Tour Eiffel pour reprendre l'hymne. Et si avant tout ça, les frissons ne sont pas apparus sur les bras du public, ça en devenait presque impossible à ce moment.

Oui, Paris a magnifiquement lancé ses Jeux. Paris est magique.