Viola Amherd espère que le nombre de médailles de Tokyo sera égalé à Paris

L'excitation monte d'un cran. La cérémonie sur la Seine est sous le feu des projecteurs pour fêter le sport. Et en raison du risque terroriste accru dans la ville, 40'000 forces de sécurité, mobilisées pour sécuriser la zone, étaient en état d'alerte renforcé après «l'attaque massive» contre le réseau de trains rapides français.

La présidente de la Confédération Viola Amherd doit, elle, participer vendredi après-midi au «sommet du sport» organisée par Emmanuel Macron avec une centaine de chefs d’État. Puis, elle se rendra dans la soirée à la cérémonie d'ouverture des JO sur la Seine.

La Valaisanne perçoit, elle aussi, l'énorme dispositif de sécurité mis en place à Paris et s'en réjouit: «Dans la situation géopolitique actuelle, c'est nécessaire, même s'il serait bien sûr plus agréable de voir moins d'agents de police dans les rues.» Viola Amherd a notamment salué les contrôles d'accès stricts sur les sites olympiques.

Concernant le risque accru de terrorisme pendant les matches, elle déclare: «C'est une inquiétude qui est justifiée et qui place les organisateurs devant un grand défi. Mais je vois sur place que l'on a énormément investi pour que tout se passe le mieux possible. Il y a peut-être des personnes qui trouvent qu'il y a trop de forces de sécurité. Mais imaginez s'il se passait quelque chose.»

Viola Amherd souhaite «le meilleur succès» aux athlètes suisses

Viola Amherd séjournera dans la capitale française de vendredi à dimanche et aura également l'occasion d'assister en direct à quelques prestations de la délégation suisse. Au programme, elle assistera à la cérémonie d'ouverture, mais aussi à des épreuves d'escrime, de natation, de contre-la-montre et de tennis, où elle aimerait suivre ce soir le match de Stan Wawrinka contre le Russe Pavel Kotov à Roland-Garros.

«J'aimerais bien sûr aller voir toutes les compétitions, mais mon agenda ne me le permet malheureusement pas», s'amuse la présidente de la Confédération, qui se présente comme une grande fan des Jeux olympiques: «Chez nous, dans la famille, nous avons toujours suivi les événements. Je m'en souviens très bien: on m'a un jour offert un t-shirt des matches de Sapporo et de Munich (tous deux en 1972, ndlr).»

Viola Amherd a également souhaité «le meilleur succès à nos athlètes», espérant «égaler» le score de 2021 à Tokyo: «Ce n’est pas de la pression, mais je leur dis que je suis optimiste», a-t-elle confié lors d’une conférence de presse à la Maison Suisse, installée dans les jardins de l'ambassade helvétique.

Avec 128 athlètes, il s’agit de la délégation suisse la plus importante depuis les Jeux de Los Angeles en 1984, a-t-elle précisé.