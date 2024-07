Un athlète suédois avoue avoir pris de la cocaïne

L'athlète suédois Oskar Edlund a admis avoir consommé de la cocaïne lors d'une fête en décembre. Le spécialiste des haies a d'abord tenté de cacher l'affaire, avant de reconnaître les faits et s'excuser. Sa participation aux JO n'est pour l'heure pas en danger.

Oskar Edlund a avoué au journal « Expressen » qu'il avait consommé de la cocaïne.

Blick Sport

Oskar Edlund doit représenter la Suède aux Jeux olympiques. Mais sa présence à Paris suscite déjà des remous. La raison? L'athlète de 21 ans a avoué au journal « Expressen » qu'il avait consommé de la cocaïne. «J'ai incroyablement honte», a-t-il déclaré. Les faits se seraient déroulés en décembre, lors d'une nuit de fête. On lui aurait alors proposé de la cocaïne, qu'il aurait «bêtement» goûtée.

Le spécialiste des haies, qui a battu deux fois le record national du 400 m au printemps, a écopé d'une amende... qu'il a ensuite cachée à la Fédération suédoise d'athlétisme et au Comité national olympique (CIO) . Ce n'est que récemment que les instances l'ont appris, explique Edlund. «J'étais dévasté, j'étais incroyablement gêné. Je suis censé être une sorte de modèle pour les gens, alors on ne peut pas faire de telles erreurs. J'ai honte », s'excuse l'athlète.

De quoi mettre en danger sa participation aux épreuves parisiennes? La cocaïne figure certes sur la liste des substances interdites, mais Edlund n'a été contrôlé positif lors d'aucune compétition. Il n'y a donc pas de délit de dopage et sa participation aux Jeux n'est de fait pas compromise. Le chef du comité olympique suédois Peter Reinebo confirme qu'aucune autre sanction n'attend le jeune athlète: «La cocaïne n'est pas compatible avec le sport ni avec les valeurs olympiques, mais il a déjà reçu sa sanction. Il s'est excusé pour ses actes et regrette de ne pas en avoir parlé plus tôt.»