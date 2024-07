Une soirée à essayer de passer entre les gouttes (en vain)

Tout le monde avait sorti la pèlerine à Paris.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Les plus prévoyants avaient leur parapluie, un poncho et des habits chauds. Les autres? Les yeux pour pleurer… et rien pour se les sécher. Si la cérémonie d'ouverture a été mémorable de par son gigantisme, elle l'a aussi été par sa météo pourrie. «C'est vite vu, je dois accepter que je serai détrempée ce soir.» Comme Rachelle, de nombreux spectateurs ont été pris de court par les abondantes pluies ce vendredi soir.

Ce n'est pourtant pas faute d'avoir été avertis par Météo France qui a multiplié les alertes tout au long de la journée. Pourtant, à 18h30 un vent d'espoir a soufflé sur la capitale. Un coin de ciel bleu auquel tout le monde avait décidé de s'accrocher. En vain puisque la grisaille a vite fait de reprendre ses droits.

«Regarde ce qui arrive. On ne va pas y couper.» Les prévisions de Stefan, spectateur allemand, sont correctes. Quelques minutes plus tard, les premières ondées ont agité la Seine. Les optimistes en ont eu pour leur compte. Il était 20h et il n'a plu qu'une fois jusqu'à 22h15. Le pic a été atteint au moment où Aya Nakmura a pris le micro. De quoi faire persifler les mauvaises langues.

Résignation

Et dans ces moments de pluies diluviennes, le monde se divise en deux catégories: ceux qui espèrent rester plus ou moins secs et ceux qui se résignent et acceptent leur sort. À Blick, c'était la catégorie 1. Parapluie, KWay et mouchoirs pour sécher un siège ont permis de ne pas prendre l'eau.

Dans l'autre «camp», tout a l'air plus simple. «Ma maman disait toujours qu'on était mouillés avant d'être secs», rigole Marie dont le sens du dicton fait rire ses voisins tous aussi mouillés les uns que les autres.

À mesure que les péniches défilaient et que les chaussures se remplissaient d'eau, une troisième catégorie de spectateurs s'est fait remarquer. Les malins. Un rouleau de sacs-poubelle à la main, un homme est accueilli comme un héros. Ses amis se sont bricolé des ponchos de fortune. Suffisant pour passer une suite de soirée plus agréable? «Ça va être moite là-dessous», observe un bénévole amusé. La Fashion week parisienne version JO a ainsi été déclarée ouverte. En espérant que le soleil revienne rapidement. Pour le bien des spectateurs et des athlètes.