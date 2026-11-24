Le Mondial féminin de hockey sur glace 2028 se disputera à Zurich et à Fribourg, au détriment de Zoug. La ville et l'EVZ ne cachent pas leur déception après avoir vu leur candidature écartée.

Zoug se sent lésé par la décision de lui préférer Fribourg et Zurich

Zoug se sent lésé par la décision de lui préférer Fribourg et Zurich

En bref Le Mondial féminin de hockey sur glace 2028 se déroulera à Zurich et à Fribourg, Zoug reste sur le carreau

L'EV Zoug est déçu, surtout après avoir posé sa candidature à la demande de la fédération

La fédération veut utiliser les structures et les partenariats ayant fait leurs preuves lors du dernier Mondial masculin

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Le choix des sites du Mondial féminin de hockey sur glace 2028 passe mal à Zoug. L'EVZ s'est dit «déçu de ne pas avoir été retenu», dans un communiqué publié mardi.

«Au printemps, la fédération nous a contactés pour nous proposer d'accueillir des matches. Nous avons alors investi beaucoup de temps et d'énergie dans notre candidature, avec enthousiasme. Avec le soutien des autorités politiques zougoises, nous avons également présenté un dossier de grande qualité», explique le club.

Mais la Fédération suisse de hockey sur glace (SIHF) a finalement choisi Zurich et Fribourg, comme elle l'a annoncé lundi. Les deux villes accueilleront ainsi la compétition en 2028.

À Zoug, on estime pourtant que tous les ingrédients étaient réunis pour accueillir ce deuxième Mondial féminin organisé en Suisse, après celui de 2011. «Grâce aux investissements réalisés ces dernières années et à son rôle de pionnier dans la professionnalisation du hockey féminin suisse, l'EVZ aurait offert des conditions idéales pour accueillir le tournoi.»

Zoug, nouvelle place forte du hockey féminin

Ces dernières années, Zoug s'est effectivement imposé comme l'un des hauts lieux du hockey féminin helvétique. Les championnes suisses en titre attirent en moyenne plus de 1500 spectateurs par match cette saison. Aucune autre équipe de PostFinance Women's League ne rassemble un public aussi nombreux.

Un argument qui n'a toutefois pas suffi à faire pencher la balance. Contrairement à Zurich et Fribourg, Zoug n'a pas accueilli de rencontres du dernier Mondial masculin, organisé au printemps dernier. La ville ne pouvait donc pas s'appuyer sur une expérience récente en matière d'organisation d'un tel événement.

C'est précisément l'un des critères qui a pesé dans la décision de la SIHF. «En conservant les mêmes sites et en s'appuyant sur des responsables expérimentés, nous pourrons réutiliser les infrastructures existantes, les partenariats éprouvés ainsi qu'un précieux savoir-faire organisationnel», explique la fédération dans son communiqué de lundi.