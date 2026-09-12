Fribourg-Gottéron continue de mettre ses Ladies en avant

Champion en titre chez les hommes, Fribourg-Gottéron continue de se développer à tous les niveaux. Les Ladies vont, cette année, vouloir jouer pour le titre.

Matthias Davet Sport-Journalist

Plus personne en Suisse n’ose se moquer de Fribourg-Gottéron. «Nie Schwiizermeister» ne retentira plus dans les patinoires du pays lors des déplacements des Dragons puisque ceux-ci sont devenus champions fin avril, du côté de Davos. Un exploit qui a donné des ailes à d’autres sections du club puisque, lors de la conférence de presse d’avant-saison, les Fribourg-Gottéron Ladies ont annoncé vouloir jouer pour le titre cette année.

Le printemps passé, la troupe de Thomas Zwahlen avait décroché la médaille de bronze sur la glace d’Ambri, réalisant ainsi le meilleur résultat de son histoire. Pour tenter de rivaliser avec l’ogre qu’est l’EV Zoug, le club fribourgeois est allé «chiper» Estelle Duvin à Berne. La Française avait terminé troisième meilleure pointeuse du championnat en saison régulière l’année dernière, avec 47 points en 27 matches.

Un record d’affluence en 2024

Surtout, Fribourg-Gottéron veut continuer à mettre son équipe féminine en avant. Régulièrement, les Dragons organisent des événements pour que l’affluence des Ladies augmente. En décembre 2024, le club avait organisé la rencontre entre les joueurs et leurs homologues du CP Berne juste après un match de National League entre Gottéron et Ajoie. Grâce à cette opération, elles et ils étaient 3037 à être restés pour soutenir les hockeyeuses – un record à l’époque pour un match de hockey féminin en Suisse.

Depuis, la marque est tombée et elle est désormais détenue par la rencontre entre Zurich et Zoug, le 24 janvier dernier. 4997 spectateurs s’étaient amassés à la Swiss Life Arena pour assister au match entre deux des meilleures équipes du pays, tant au niveau féminin que masculin.

Deux matches le même jour

Mais fort de son succès, Fribourg-Gottéron continue de promouvoir ses Ladies. En décembre 2025, il avait à nouveau organisé une double rencontre face à Davos. Juste après que Julien Sprunger et ses coéquipiers sont venus à bout du futur finaliste (4-0), leurs homologues en ont fait de même (3-1). Un dimanche réussi à la BCF Arena… qui en appelle d’autres.

En cette fin de semaine, Gottéron va retenter l’expérience. À 14h, les protégés de Roger Rönnberg vont affronter Mannheim dans le cadre de la Champions Hockey League. Trois heures plus tard, ce sont les Ladies qui entreront sur la glace pour défier Neuchâtel dans le cadre de la deuxième journée du championnat. Afin de garder le plus de monde possible dans l’enceinte fribourgeoise, les dirigeants ont eu deux idées: présenter l’équipe masculine lors de la première pause et proposer deux francs de réduction aux buvettes sur toutes les boissons pendant le match des Ladies. Suffisant pour approcher à nouveau la barre des 3000 spectateurs? Réponse ce dimanche.