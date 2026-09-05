Fribourg-Gottéron s'est imposé 3-1 contre Klagenfurt en CHL samedi. Menés 1-0, les Dragons ont renversé la rencontre grâce à trois buts en 67 secondes sur un power-play décisif.

Fribourg-Gottéron a signé une deuxième victoire en deux matches de Champions Hockey League (CHL) samedi à Klagenfurt. Menés 1-0, les Dragons ont renversé les Autrichiens en un seul power-play (3-1).

Il n'a fallu qu'une minute et sept secondes aux hommes de Roger Rönnberg pour marquer trois buts et plier cette rencontre. Les trois réussites sont tombées lors d'une même pénalité mineure infligée aux Autrichien. Pour rappel, en CHL, le joueur pénalisé doit rester en prison jusqu'à la fin des deux minutes, même si l'adversaire marque un but. Fribourg a parfaitement profité de cette règle. L'étincelle est d'ailleurs venue de l'Austro-Suisse Jonas Taibel, qui s'est offert un doublé devant sa famille.

Six points au compteur

Le transfuge de Rapperswil a marqué ses deux buts entre la 44e (43'57) et la 46e (45'04), alors que le Suédois Jacob de la Rose a marqué le 2-1 entre-temps (44'54). Klagenfurt avait ouvert le score à la mi-match par l'intermédiaire de Raphael Herburger (33e), l'ancien attaquant de Bienne et Lugano.

Gottéron va donc rentrer d'Autriche, où il s'était déjà imposé jeudi à Graz (4-2), avec 6 points au compteur. Les champions de Suisse joueront leurs deux prochains matches de la compétition la semaine prochaine à Fribourg, contre les Tchèques de Pilsen (11 septembre) et les Allemands de Mannheim (13 septembre).