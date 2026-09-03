Anthony Richard s'est offert un doublé et Gottéron a remporté son premier match de la saison en allant s'imposer 4-2 à Graz en Champions League.

ATS Agence télégraphique suisse

Fribourg Gottéron a entamé la saison 2026/27 comme il avait bouclé la précédente: sur un succès. Le champion de Suisse en titre est allé s'imposer 4-2 à Graz jeudi soir lors de la 1re journée de la Champions Hockey League.

Tout s'est joué dans les sept dernières minutes de jeu sur la glace du champion d'Autriche. Et le coach de Fribourg Gottéron Roger Rönnberg a pu constater que son nouvel attaquant Anthony Richard savait se montrer efficace devant le but adverse. Et que son nouveau gardien titulaire Ludovic Waeber (95% d'arrêts) tenait la forme.

Un doublé pour Anthony Richard

Anthony Richard s'est fait l'auteur d'un doublé. Il a inscrit le 3-1 à la 55e, profitant d'un service de Marcus Sörensen, avant de sceller le score dans une cage vide à 55'' de la fin du temps réglementaire. Les Graz 99ers avaient repris espoir en revenant à 3-2 à 1'04 de la fin, après avoir sorti leur gardien.

Gottéron, qui jouera son deuxième match en Autriche également (samedi à Klagenfurt), n'a jamais été mené dans cette partie. Lucas Hedlund a ouvert la marque après 3'59, Graz égalisant en powerplay à la 20e. Et c'est Yannick Rathgeb qui a inscrit le 2-1, d'un missile de la ligne bleue à la 54e, 39'' avant le 3-1 de Richard.