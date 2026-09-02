Grégory Beaud Journaliste Blick

Depuis le 30 avril dernier, Fribourg-Gottréon peut être affublé du titre de champion de Suisse pour la première fois de son histoire. Avec ce statut, tout un tas de questions découlent, comme évidemment, celle de savoir comment faire pour remonter au sommet de la montagne après y être allé une fois. À quelques jours du début du championnat de National League, Roger Rönnberg a tenté de décrire avec quel état d'esprit allait évoluer son équipe. Et où il voit encore des moyens de l'améliorer.

Roger, l'an dernier ta cible était Zurich, le champion en titre, qui avait commencé sa préparation sur le tard. Aujourd'hui, c'est Fribourg-Gottéron dans cette position. Quel est le message du coach?

Il est tout simple: repartir à la chasse. La saison est ouverte, il faut retrouver cette faim. C'est le prochain chapitre du club, et il est encore blanc: nous devons l'écrire. Nous en avons beaucoup parlé avec l'équipe. Il faudra savoir repartir de zéro.

C'est facile de repartir de zéro quand on est champion?

Si tu ne travailles pas là-dessus, c'est difficile. Quand tu gagnes, tu crois que tout était parfait. Puis les petites choses arrivent, et il y en aura cette saison aussi. L'an dernier, nous avons perdu 5-0 à Langnau. Si ça se reproduit, est-ce qu'on réagira encore plus durement, ou est-ce que ça fera partie du processus comme la saison passée? Garder un esprit positif et collectif, jouer les uns pour les autres comme ils l'ont fait tout au long de la saison dernière, ce sera ça, le vrai défi.

Andrea Glauser et Sandro Schmid, deux de vos leaders, ont manqué les play-offs. Ça aide à installer cette mentalité avec deux «chasseurs» qui étaient absents lors de la dernière quête?

Ce n'est pas une aide pour moi, c'est pour l'équipe et pour les joueurs. Car cette mentalité doit venir de l'intérieur. «Glausi» et Sandro veulent gagner, mais surtout rejouer les play-off, faire à nouveau partie du groupe. Il ne s'agit pas seulement de gagner, il s'agit d'être bon. D'autres ont joué blessés toute la fin de saison dernière et sentent qu'ils peuvent apporter davantage. Ils veulent continuer à grandir: c'est la vraie motivation.

Avec le recul, qu'aurais-tu pu faire mieux?

Nous avons eu beaucoup de blessures, par exemple. Il y a la manière d'entraîner physiquement les joueurs, le travail sur la glace, la façon de créer un bon environnement d'apprentissage. Beaucoup de choses étaient bonnes l'an dernier, mais nous voulons passer de bon à excellent. Dans les coulisses, là où personne ne voit, il y a énormément à faire.

Tu as engagé un nouveau préparateur physique. Qu'est-ce que ça change?

Ça a été un long processus: nous avons interviewé beaucoup de candidats avant de trouver celui qui collait le mieux à la mentalité de Gottéron. Il a bien travaillé pour s'intégrer et aider les joueurs, c'est un premier bon pas. Mais nous devons encore construire la communication entre le staff médical, le préparateur et les coaches. Nous sommes loin d'être au top dans ce domaine.

La manière de jouer de Fribourg-Gottéron va-t-elle changer?

Nous garderons la même philosophie: du jeu rapide, de la transition, du forecheck, de la haute intensité. Ça ne changera pas. Nous ajusterons toujours des détails. Le plus grand chantier, c'est la communication entre les joueurs et les coaches, pour avancer avec le même état d'esprit.

Tu connais désormais le hockey suisse. C'est plus facile d'avoir eu une année pour t'acclimater?

Je n'aime pas ce qui est facile. C'est le pire des états d'esprit de chercher le confort et la facilité. Lorsque tu cherches cette voie, tu ne travailles pas de la bonne manière. Et je pense que dans le sport professionnel, il faut l'éviter à tout prix. Tu veux le défi, tu veux la pression. Nous avons des structures en place pour passer un cap et utiliser l'expérience de l'an dernier. Mais nous ne cherchons pas la facilité et nous allons veiller à ce que personne ne se repose sur ses lauriers. Nous sommes prêts à être chassés.