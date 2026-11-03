Voici les questions que pose l'absence de Théo Rochette

L’attaquant romand a quitté temporairement les Grand Rapids Griffins pour raisons personnelles. Théo Rochette se trouve à Québec. Son absence ouvre plusieurs inconnues sur la suite de sa saison et de sa carrière.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Le communiqué tenait en deux phrases. Lundi, les Grand Rapids Griffins ont annoncé que Théo Rochette avait pris un congé personnel, sans autre commentaire. Selon nos informations, le centre de 24 ans se trouve actuellement à Québec où il fait le point sur la suite à donner à sa saison. Sur le plan sportif, cette pause soulève plusieurs questions.

Combien de temps sera-t-il absent?

C’est la première inconnue, et personne n’y répond pour l’instant. Le club n’a donné aucune date de retour, si retour il y a. Il a en outre fait savoir qu’il ne commenterait pas davantage. Un congé personnel peut durer quelques jours comme plusieurs semaines. Tant que le principal intéressé ne s’exprime pas, toute projection serait hasardeuse.

Quelle place retrouvera-t-il à son retour?

En AHL, les places se gagnent et se perdent vite. Avant son départ, le Romand avait obtenu d’emblée une place dans le top-6. Il avait évolué sur le premier trio avec Dominik Shine et Carter Bear, puis aux côtés de John Leonard, meilleur buteur des Griffins la saison passée. «Quand tu arrives d’Europe et qu’on t’associe au top-prospect du club, ça te donne un coup de confiance», nous expliquait récemment Tyler Kuehl, journaliste pour Daily Faceoff.

Le coach Dan Watson a réorganisé ses lignes sans lui pour la rencontre de ce week-end. Avec les rappels fréquents vers Detroit, d’autres joueurs auront l’occasion de se montrer. En l'état, un retour à Grand Rapid n'a rien de garanti.

Le rêve NHL s’éloigne-t-il?

Le timing est délicat. Avec son contrat d’une saison chez les Red Wings, l’ancien attaquant du Lausanne HC savait qu’il disposait d’une fenêtre limitée pour convaincre. Ses débuts étaient très encourageants, avec cinq points en neuf rencontres et un rôle important. «Le talent qu’il montrait à Québec est en train de revenir», estimait Tyler Kuehl. Le journaliste n’excluait pas une première apparition en NHL cette saison, si les blessures s’accumulaient à Detroit et si le joueur enchaînait une bonne série.

Chaque semaine d’absence réduit forcément le temps disponible pour se faire remarquer. Mais la saison est encore longue. Un retour en forme d’ici l’hiver laisserait au Romand toutes ses chances de se replacer dans la hiérarchie de l’organisation.

Un transfert est-il possible?

Oui. Sous contrat NHL avec Detroit, Théo Rochette peut être échangé à une autre organisation, comme n’importe quel joueur de la ligue. Les Red Wings l’ont déjà fait récemment avec Amadeus Lombardi: ils ne voulaient pas risquer de le perdre au ballottage, et ils l’ont donc envoyé aux New Jersey Devils, où il s’est imposé. Un changement d’air pourrait offrir au Romand une nouvelle porte d’entrée vers la NHL, dans une organisation où la concurrence au centre serait moins forte. Tant qu’il est en congé, un tel scénario paraît toutefois peu probable à court terme. Mais comme Detroit se trouve en pleine discussion concernant la star Dylan Larkin, il se peut que les droits de Théo Rochette soit inclus dans une transaction.

Peut-il revenir en Suisse?

Oui, et c’est une donnée importante dans sa situation. Lausanne détient toujours les droits de Théo Rochette en Suisse, et le joueur pourrait revenir au LHC en tout temps, pour autant que son contrat avec Detroit soit résilié. Si l’aventure nord-américaine devait tourner court, que ce soit en cours de saison ou au printemps, la porte vaudoise lui resterait donc ouverte.

On n’en est toutefois pas là. Son contrat d’une saison avec les Red Wings expire au printemps, et c’est sur ses performances de cette saison que Detroit décidera de lui proposer ou non un nouveau bail. Pour l’heure, rien n’indique que le Romand remette en question son projet américain, même si la nouvelle de lundi soir fait tout de même planer une zone d'ombre.