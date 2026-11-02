Théo Rochette quitte (momentanément?) son équipe de AHL

Grand Rapid, le club ferme des Detroit Red Wings, a annoncé lundi que Théo Rochette avait pris un congé personnel. Selon nos informations, l’attaquant romand se trouve actuellement à Québec.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Coup d’arrêt pour Théo Rochette. Lundi, les Grand Rapids Griffins ont annoncé dans un bref communiqué que leur centre avait pris un congé d'une durée indéterminée et qu'il avait quitté temporairement l’équipe du Michigan. L’organisation évoluant en AHL ainsi que les Detroiit Red Wings qui ont signé le contrat avec le joueur n’ont fait aucun autre commentaire. Selon nos informations, l’ancien attaquant du Lausanne HC s’est absenté pour des raisons personnelles et se trouve actuellement à Québec.

Aucune date de retour, si retour il y a, n’a été communiquée. Cette pause intervient alors que ses débuts en AHL étaient jugés encourageants. Arrivé cet été avec un contrat d’une saison avec les Red Wings, le Romand avait obtenu d’emblée une place dans le top-6 et du temps de jeu en power-play ainsi qu'en infériorité numérique. Il comptait cinq points en neuf rencontres.

Tyler Kuehl, journaliste pour Daily Faceoff, voyait en lui un joueur en progression. «Le talent qu’il montrait à Québec est en train de revenir, confiait-il récemment à Blick. On craignait une période de transition à son retour de Suisse, mais elle a été minime.»

Avec les Remparts de Québec, Théo Rochette avait dépassé la barre des 100 points et remporté la Coupe Memorial, avant de revenir en Suisse et de jouer en National League avec Lausanne. En Suisse, il est toujours sous contrat avec le LHC.